雙溪新基大飯店開張好熱鬧 志工各個臥虎藏龍

雙溪區新基里今（22）日在南天宮舉行三月份的銀髮共餐，這天好熱鬧，不少長者一早就來卡位，飯前除了有政令宣導，還有義剪服務，志工媽媽們更是臥虎藏龍，都有開餐廳或是小吃店多年經驗，因此每道料理拿出手都在水準之上，也富含地方媽媽味。

今天雙溪南天宮好熱鬧，新基里農曆年後首次銀髮共餐，廚房裡的志工媽媽們一早就忙著張羅餐點，大家不分你我就為了給銀髮長輩吃飽飽，這天包括區長，還有各單位都來共襄盛舉，場面熱鬧非凡。

雙溪區區長林銚傑說，新基里銀髮共餐人數相當踴躍，尤其志工們推出的菜色更是不在話下，家常菜也能成為津津有味的料理，今天看到參加長者如此踴躍，也讓新基里銀髮共餐越來越好。

新基里里長蘇虹如說，共餐志工每個都能當大廚，端出拿手好料，因為大部分的志工都是早期在商圈經營餐廳和小吃店，所以料理都在水準之上，也展現了地方媽媽的好手藝。