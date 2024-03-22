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林右昌會侯友宜 允重大建設加速審

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市長侯友宜（右）昨天與內政部長林右昌會面，討論新北重大建設。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜（右）昨天與內政部長林右昌會面，討論新北重大建設。圖／新北市政府提供

內政部長林右昌昨拜會新北市長侯友宜，雙方聚焦蘆洲南北側整開區審議進度及新北市相關重大建設補助等議題，也達成加速審議共識。侯友宜提及，希望未來每3個月定期會面，強化中央、地方聯繫，透過面對面溝通，快速解決地方需求。

昨日會面，新北市府除侯友宜，還有副市長劉和然等人，內政部則還有次長花敬群、國土署長吳欣修等人。外界關心雙方是否有提到總統當選人賴清德老家「賴皮寮」一事，因為事涉敏感，雙方並未談到。

林右昌會後說「我想今天很正面，大家有非常多意見交換，有很多共識」。侯友宜會後透過新聞稿表示，蘆洲南北側整開區自2020年送進內政部審議，迄今已3年多，地方非常關心也很期待，欣見內政部承諾加速審議。有關林右昌提出的包括蘆社大橋的興建納入綠色運具、社子輕軌併入五泰輕軌等整體地區性交通整合議題，侯建議由專業的交通團隊評估，只要是為雙北市民爭取福利，新北市一定全力支持，但審議速度不宜過慢。

侯友宜說，新北還有很多都市計畫案及建設要中央加速審議或經費核定，包括新店十四張區徵案加速核定，板橋浮洲及中和灰磘、三重銀新未來城及土城、永和等5處行政園區等希望加速審議，另汙水下水道系統、105市道工程等重大建設經費補助，內政部都有正向回應與支持，只要中央補助到位，新北一定承擔責任，中央、地方一定要攜手，共同為大台北民眾努力打拚。

侯友宜 內政部

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