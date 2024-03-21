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衛福部控無訪視「剴剴」 新北駁：中央系統有紀錄

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
衛福部社家署今早報告，提出四個斷點，包含新北市政府社會局樹鶯社福中心、兒福聯盟、台北市社會局居托中心等3單位未盡之處。記者曾學仁／攝影
衛福部社家署今早報告，提出四個斷點，包含新北市政府社會局樹鶯社福中心、兒福聯盟、台北市社會局居托中心等3單位未盡之處。記者曾學仁／攝影

衛福部社家署今在行政院會報告列出「剴剴」案情與服務時序表，提出新北社會局樹鶯社福中心、兒福聯盟、北市社會局居托中心等3單位未盡之處。新北社會局提3點聲明反駁，衛福部檢討報告斷章取義 ，「相關紀錄中央系統都有，現行法規白紙黑字，不容前後顛倒」。

新北市社會局長李美珍表示，社會局服務皆依照專業與兒童最佳利益進行，從案家的描述到法院的裁定書，全都清楚說明在社會局全力協助扶養資源下，案家出養意願堅定且撫養能力有限，為剴剴的最佳利益，出養為專業與兒童最佳利益綜合考量下的選擇。

李美珍說，新北也代家屬向兒福聯盟積極反映，希望繼續由原保母照顧，中央系統也有相關資料，社會局依照家屬意願，結合專業評估，絕對以兒少最佳利益優先，而非衛福部指稱情事。

其次，收出養評估依現行法規由收出養媒合機構進行，白紙黑字不容扭曲。

李美珍說，必要性評估就是收出養媒合機構負責，社工與社福中心在轉介兒福聯盟前，也有評估案家家庭狀況，並提供照顧服務，希望持續在原生家庭生活，因案家出養意願堅定，才有後續出養服務，相關紀錄中央系統都有，現行法規白紙黑字，不容前後顛倒。

李美珍說，第三、新北持續關懷案家，第一線社工的努力不能被忽視，在中央系統皆可以看到，9月1日新北陪同案家前往兒盟簽約出養，10月24日也與兒盟社工通話，針對案家，新北至今尚未結案，從接案第一時間至今持續關懷。

李美珍強調，在衛福部要求檢討報告前，社會局就已邀集專家學者共商解決對策，同時與北市共同檢討現有政策，因此才有基北北桃7+1，以及上周五於衛福部的簡報。

社會局表示，希望完整將第一線服務情況與困境與中央對話，務實的檢討現況，才會有務實的對策，「新北絕對會在中央要求的時限內完成報告，共同完善兒少照顧網絡」。

兒福聯盟 衛福部

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