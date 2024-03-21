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北市議會臨時會專案報告藍擬甲動 趙怡翔批：最錯誤示範

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨北市議員趙怡翔。本報系資料照
民進黨北市議員趙怡翔。本報系資料照

北市議會綠、白黨團要求市長蔣萬安針對「剴剴案」、警用監視器案做專案報告，市議會明天將開臨時會討論議程，國民黨市黨部不排除發「甲動」，使其「技術性」流會。民進黨北市議員趙怡翔今在臉書發文批，「這是最錯誤的示範。」

趙怡翔說，有些議題最不適合拿來政治處理，該認錯、道歉、檢討就應該做，中央與地方都一樣。剴剴案就是如此。當各級政府無法保護最珍貴及脆弱的生命時，大家都有責任確保類似案件絕對不能再度發生。

他指出，如今台北市議會國民黨黨團擬選擇透過議事規則技術性杯葛，使蔣萬安不需要就此案進行專案報告，這是最錯誤的示範。

趙怡翔認為，要檢討虐童事件的範圍很廣，包括剴剴案情節重大，但事發後未看到積極承擔作為，其中的決策思維都應該檢討及改善。此外，針對未來社會局是否要添加器材，透過影片錄影證實孩童及托育環境狀況，提高風險預警，甚至列管「出養前」個案，積極介入提供關懷協助，都是市府應該檢討與面對的問題。

他直呼很可惜，蔣萬安及國民黨黨團似乎認為這些改革措施非當務之急，欲操作議事規則集體缺席會議，導致專案報告取消。相信這對市民來說，是最錯誤的示範。

北市 國民黨 趙怡翔

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