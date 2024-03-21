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影／捷運北環段CF690C段開工 蔣萬安親臨主持
捷運環狀線南北環段工程又跨出新里程碑，銜接台北市士林、社子地區與新北市蘆洲地區的北環段台北市路段CF690C區段標工程，今天上午舉行開工動土典禮。
台北捷運局表示，北環段完工後將大幅縮短雙北間旅行時間，如由新北產業園區站到士林站原32分鐘減少為20分鐘，到劍南路站將由原來的49分鐘縮短為28分鐘。便捷的捷運路網，可大幅提升民眾搭乘意願，降低私人運具使用率，不僅可解決雙北地區交通問題，更有助於節能減碳。
台北市長蔣萬安出席開工典禮致詞時表示，環狀線第二階段南、北環共分八個土建區段標，在市府團隊的努力下，本區段標是北環段台北市路段第一標開工的工程，南、北環至目前已五個工程標開工，後續工程仍希望盡早完成發包，讓環狀線第二階段工程全面展開，以早日達成建構台北捷運環型路網的目標。
蔣萬安提到今天開工的工程是串聯新北市與台北市路網中重要的交通路段，也是工程風險挑戰高的一段，工程完工後不僅可解決雙北民眾上下班交通壅塞情形，增加捷運旅運人數，發揮整體運輸效益，並減少雙北地區汽、機車使用，達到減低碳排量目的。
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