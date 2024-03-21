影／捷運北環段CF690C段開工 蔣萬安親臨主持

捷運環狀線南北環段工程又跨出新里程碑，銜接台北市士林、社子地區與新北市蘆洲地區的北環段台北市路段CF690C區段標工程，今天上午舉行開工動土典禮。

台北捷運局表示，北環段完工後將大幅縮短雙北間旅行時間，如由新北產業園區站到士林站原32分鐘減少為20分鐘，到劍南路站將由原來的49分鐘縮短為28分鐘。便捷的捷運路網，可大幅提升民眾搭乘意願，降低私人運具使用率，不僅可解決雙北地區交通問題，更有助於節能減碳。

台北市長蔣萬安出席開工典禮致詞時表示，環狀線第二階段南、北環共分八個土建區段標，在市府團隊的努力下，本區段標是北環段台北市路段第一標開工的工程，南、北環至目前已五個工程標開工，後續工程仍希望盡早完成發包，讓環狀線第二階段工程全面展開，以早日達成建構台北捷運環型路網的目標。