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電價調漲北捷票價跟進？ 蔣萬安向中央喊話

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席捷運南環段F690Ｃ區段標開工動土典禮。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席捷運南環段F690Ｃ區段標開工動土典禮。記者林麗玉／攝影

經濟部預計周五前開電價費率審議會，除民生用電將漲，捷運等用電大戶電價也恐調漲。交通部長王國材透露，台鐵已有在討論調整票價。對於北捷票價漲不漲？台北市長蔣萬安今天表示，現在如果電價調漲，對北捷是非常沉重負擔，希望中央能對北捷凍漲電價或有優惠方案，讓北捷不要調漲票價，才能提高綠運輸比例。

媒體追問蔣，對北捷調整票價的態度為何？蔣萬安說，希望中央能夠給予北捷優惠或應該要凍漲，不希望因電價調漲，最後要評估調漲北捷票價，對於民眾生活甚至希望達到的提升綠運輸比例，及2050淨零碳排，會有衝擊。

蔣萬安上午出席捷運南環段F690Ｃ區段標開工動土典禮。對於電價調漲恐連動民生物價、還有捷運票價漲不漲？蔣說，電價是全民非常關心議題，他先前已經有向中央表達過看法，希望中央可以審慎評估，考量基層民眾想法，以及對台北市和各地方政府的衝擊。

蔣說，以北捷為例，北捷營運成本電價就占13%，過去三年電價漲幅達到34%，是非常沉重的負擔。所以之前他到行政院會也有主動表達，對中央如果要漲電價，至少對於地方政府，包括台北捷運是不是能夠電費凍漲，甚至是提出電費優待方案。在這部分很希望中央體察民意，並且考量希望達到淨零碳排的目標，鼓勵民眾搭乘包含捷運在內的綠運輸，都很希望中央要非常審慎，能夠考量到地方政府在市政推動方面的辛苦，像是北捷在電費的負擔實在非常沉重。

由於交通部長王國材已透露台鐵有在考慮調整票價，蔣說，市府很希望鼓勵大眾搭乘大眾運輸工具，包括北市推出的YouBike前30分鐘免費、去年4縣市的1200交通月票，現在如果電價調漲，對於北捷而言是非常沉重負擔，所以他希望中央，能夠對於北捷凍漲電價或有優惠方案，讓北捷不要調漲票價，才能提高綠運輸比例。

北捷 調漲 電價

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