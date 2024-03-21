快訊

兩岸關係緊張…傳政府擬開徵「戰爭稅」？政院澄清：並非事實

澳洲留學注意！23日起緊縮學生簽證規定 移民人數預計減半

台北捷運將引進「韓國樂鐵電聯車」 6大亮點曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林右昌拜會雙北遭質疑作秀？ 蔣萬安引「王世堅金句」回應

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席捷運南環段F690Ｃ區段標開工動土典禮。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席捷運南環段F690Ｃ區段標開工動土典禮。記者林麗玉／攝影

內政部長林右昌近期私下拜會雙北市府，上月拜會台北市長蔣萬安後，今拜會新北市長侯友宜，不過林右昌到雙北拜會原本不公開，卻頻向媒體放話，遭質疑是否做秀？蔣萬安今被問到林右昌來拜會談社子島一事，套用立委王世堅的一句話，說「不管中餐、西餐，先給我一碗白飯」，對社子島開發，王世堅的心境，他感同身受，會持續努力。

蔣萬安今天上午出席捷運南環段F690Ｃ區段標開工動土典禮，對於先前林右昌很關心社子島發展，特地來拜會，蔣說，社子島開發的問題，很多在地議員也都持續提供協助，不管是北市完成的防洪計畫、都市計畫、環境影響評估，到現在剩下最後一哩路區段徵收，市府很希望獲得內政部支持。

蔣說，先前部長林右昌來面對面拜會的時候，也提出很多看法，之後他也即刻請地政局和內政部地政司對接，地政局長也已經親自去拜訪地政司司長，未來會積極就很多的問題來解決，市府正彙整相關的資料，即刻送到內政部。

蔣也提到，另一方面他也看到立委王世堅在立法院質詢的時候，王也提到對社子島未來的發展，王說「不管中餐、西餐，先給我一碗白飯」，也就是說，對於未來社子島開發，都希望能往前推動，同時也不要再讓市民朋友苦苦的等候，蔣說，王世堅想這樣的心境，他感同身受，會持續積極的來努力。

台北市長蔣萬安今天上午出席捷運南環段F690Ｃ區段標開工動土典禮。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席捷運南環段F690Ｃ區段標開工動土典禮。記者林麗玉／攝影

林右昌 王世堅 社子島 蔣萬安

延伸閱讀

今下午密會林右昌 侯友宜有這些事要談

獨／密會雙北卻四處講？林右昌媒體頻放話 幕僚不滿轟「作秀」

立委促國土計畫法延後2年實施 林右昌：照期程進行

林右昌本周訪侯友宜談社子島開發 避免交通淪內科第二

相關新聞

3區段仍流標 蔣萬安：找潛在廠商溝通盼加快南北環完工

受到缺工缺料影響，台北捷運環狀線南北環段，一共有8個土建區段標，至今仍有3個區段標尚未招標出去，台北市長蔣萬安上午出席北...

四技二專技優保送新北31人 樟樹實中康思賢上台科大

113學年度四技二專技優保送日前放榜，新北市相較去年增加14人，共31人上榜，多位錄取台科大、北科大等頂尖科大。樟樹國際...

北市議會臨時會專案報告藍擬甲動 趙怡翔批：最錯誤示範

北市議會綠、白黨團要求市長蔣萬安針對「剴剴案」、警用監視器案做專案報告，市議會明天將開臨時會討論議程，國民黨市黨部不排除...

剴剴案邀專家學者檢討 蔣萬安：針對訪視機制給建議

一歲男童剴剴遭凌虐致死案，據了解，北市社會局昨天邀專家學者包括托育代表、托嬰中心、保母協會、兒童專業律師等開檢討會，針對...

影／捷運北環段CF690C段開工 蔣萬安親臨主持

捷運環狀線南北環段工程又跨出新里程碑，銜接台北市士林、社子地區與新北市蘆洲地區的北環段台北市路段CF690C區段標工程，...

電價調漲北捷票價跟進？ 蔣萬安向中央喊話

經濟部預計周五前開電價費率審議會，除民生用電將漲，捷運等用電大戶電價也恐調漲。交通部長王國材透露，台鐵已有在討論調整票價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。