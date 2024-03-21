林右昌拜會雙北遭質疑作秀？ 蔣萬安引「王世堅金句」回應

內政部長林右昌近期私下拜會雙北市府，上月拜會台北市長蔣萬安後，今拜會新北市長侯友宜，不過林右昌到雙北拜會原本不公開，卻頻向媒體放話，遭質疑是否做秀？蔣萬安今被問到林右昌來拜會談社子島一事，套用立委王世堅的一句話，說「不管中餐、西餐，先給我一碗白飯」，對社子島開發，王世堅的心境，他感同身受，會持續努力。

蔣萬安今天上午出席捷運南環段F690Ｃ區段標開工動土典禮，對於先前林右昌很關心社子島發展，特地來拜會，蔣說，社子島開發的問題，很多在地議員也都持續提供協助，不管是北市完成的防洪計畫、都市計畫、環境影響評估，到現在剩下最後一哩路區段徵收，市府很希望獲得內政部支持。

蔣說，先前部長林右昌來面對面拜會的時候，也提出很多看法，之後他也即刻請地政局和內政部地政司對接，地政局長也已經親自去拜訪地政司司長，未來會積極就很多的問題來解決，市府正彙整相關的資料，即刻送到內政部。