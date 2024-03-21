侯友宜赴石碇、坪林行動治理 允諾解決山區自來水問題
新北市長侯友宜今天上午前往石碇及坪林進行行動治理與里長會談，侯友宜表示，里長行動治理每年舉行，里長關心的事就是里民關心的事，山區市民飲水不便，將要求水利單位解決挑戰此問題。
侯友宜今上午前往石碇與坪林區與里長進行行動治理會談，石碇及坪林行動治理兩區聚焦高地民生用水問題，石碇區行動治理座談主要聚焦山區自來水用水問題，因為相關補助僅有60萬元，但都不足以支付工程經費，里長們盼市府能協助專案處理。另石碇東街有座閒置平台，地方盼改建為停車場供民眾使用。
坪林區行動治理座談預計聚焦「水源特定區」問題，居民都關心能不能設置「農產加工室」；自來水問題也希望能獲得解決。另外，也盼促進老街觀光，提案將老街入口意象美化；坪林親水吊橋是重要觀光景點，去年就壞掉，地方也希望盡快修復。
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