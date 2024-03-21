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世界水資源日 翡翠水庫歷史文件大公開盼珍惜水源

中央社／ 記者劉建邦台北21日電
翡翠水庫設計庫容逾4億立方公尺，目前每天供應大台北上百萬人的民生用水。圖／翡翠水庫管理局提供
翡翠水庫設計庫容逾4億立方公尺，目前每天供應大台北上百萬人的民生用水。圖／翡翠水庫管理局提供

台北翡管局今天表示，3月22日為世界水資源日，公布興建翡翠水庫歷程等資料及照片，回顧當時市長為推動此計畫時還背負共匪同路人罵名，盼相關歷史文件讓民眾珍惜水資源。

台北翡翠水庫管理局發布新聞資料指出，聯合國在1993年決議每年3月22日為世界水資源日，倡導保護水資源，盼可解決嚴峻缺水問題及加強人類對開發與保護水資源認知。

翡管局表示，為迎接世界水資源日及讓民眾了解興建翡翠水庫歷程與艱辛，公布歷史檔案文件，如時任台北市長林洋港推動興建時，還背負外界指責為共匪同路人罵名。

回顧興建翡翠水庫過程，台灣產業在民國50、60年代由農業轉型為工商業，大台北人口快速成長，導致民生用水不敷使用，並衍生超抽地下水，造成地層下陷問題，當時新店溪沿岸，逢颱風豪雨，就常淹水成災，這是許多台北市民共同記憶。

翡管局表示，依文獻發現，為解決大台北水源不足與地層下陷問題，時任行政院長蔣經國在民國59年指示台北市政府應積極規劃開闢新水源。

台北升格直轄市後，第3任市長林洋港考量城市發展迫切需求，須根本解決缺水問題，歷經評估選定壩址，堅持推動翡翠水庫興建計畫，卻被誣指為共匪同路人，但仍持續推動興建。

翡管局指出，翡翠水庫興建之初，因當時中央政府支持，在68年核定動工、76年完工啟用，讓大台北不缺水，並解決新店溪水患問題。

翡管局表示，翡翠水庫從興建計畫、規劃設計、用地取得到完工啟用，歷經10多年、從林洋港起共5任台北市長接棒完成，提供歷史照片資料，盼讓外界感受當時政府實事求是精神。

翡管局指出，翡翠水庫供應大台北600萬人民生用水，每天供水量達250至270萬噸，明天是世界水資源日，公布歷史檔案，回顧當年催生翡翠水庫過程，呼籲民眾飲水思源，珍惜水資源，相關資料可至官網查詢。

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