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北市文昌街老屋坍塌 居民盼都更

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉鍾維軒翁至成／台北報導
2樓坍落 北市文昌街一處建物因年久失修坍塌，2樓樓地板掉落到1樓，有居民表示在地老屋很多都更有存在必要性。記者林俊良／攝影
2樓坍落 北市文昌街一處建物因年久失修坍塌，2樓樓地板掉落到1樓，有居民表示在地老屋很多都更有存在必要性。記者林俊良／攝影

北市大安區文昌街一處2層樓空屋，前晚10時半左右傳出坍塌意外，2樓樓地板掉落到1樓，所幸無人傷亡，北市府昨徹夜拆除剩餘樓地板、屋頂鐵皮等，依違反「建築法」裁罰建物所有權人6萬元，並要求限期改善。對於房屋突然間倒塌，附近民眾懷疑與樹木竄根有關，當地許多建物情況類似，出現都更聲浪，盼市府放寬容積獎勵條件。

更新處說，當地容積率為250%，若居民有意願都更，可循現有都更容積獎勵方案，市府會提供必要協助。

前晚10時多文昌街一老舊民宅傳出轟然巨響，2樓樓地板塌陷，波及下方6輛機車，巨大聲響更嚇壞不少民眾。警方到場拉封鎖線，所幸是無人居住的空居，當時也無人經過；市府昨清晨先完成建物階段性拆除，但因剩餘建物仍有無安全疑慮，經三大專業技師公會現勘，昨漏夜拆除剩餘樓地板等。

警方通知屋主，據了解，該民宅已逾50年，以前是出租使用，由於安全等考量，已近7至8年無人居住。附近民眾指房屋產權複雜持有人多，建物中有棵榕樹「可能是意外」，研判是小盆栽長大影響到建物結構。

住右側的屋主許先生當時從睡夢中驚醒，他說，文昌街老宅多，有都更必要性，曾有5、6個建商談過，但容積獎勵太少，無法達共識，盼市府放寬條件。

建管處副處長王金棠說，塌陷的磚造建物無使用執照，北市建築師公會初步研判，疑因房屋老舊疏於維修，外牆柱及騎樓樓板龜裂導致塌陷。建管處說，樹木竄根可能也有關，須進一步確認，所幸坍塌建物為獨立構造，尚不影響鄰房結構安全。

北市建築公會理事長黃秀莊說，榕樹竄根會影響結構安全，破壞地基。中原大學景觀學系兼任講師李碧峰說，老建物像紅磚屋、土磚或舊時代混凝土孔隙太大，會被植物竄根破壞，在屋外以鋼板防護，就不會被穿破。

住商不動產執行總監徐佳馨說，現在北市都更整合難度高，基地面積過小建商也不想處理，就看地主願不願意積極推動。

北市 建築師 都更

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