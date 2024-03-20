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文昌街老宅坍塌今晚強拆剩餘塌陷處 建管處開罰屋主6萬元
大安區文昌街一老舊空屋昨晚發生坍塌，建管處今會同三大專業技師公會進行現場會勘，認為安全上仍有疑慮，排定今天晚上10點至明天清晨6點拆除，剩餘樓地板、框架及屋頂鐵皮，並依違反「建築法」裁罰建物所有權人6萬元，並要求限期改善。
建管處表示，今天上午再次會同三大專業技師公會進行現場會勘，以確認剩餘建物有無安全疑慮，經勘查結果，部分剩餘樓地板、框架及屋頂鐵皮仍有安全顧慮，排定今晚10點至明天上午6點，僱工於交通離峰時間進行強制拆除，以維公共安全。
建管處說明，其餘主體建物部分，今天發函依法裁罰建物所有權6萬元罰鍰外並責由所有權人善盡管理修繕責任，立即委請專業技師進行評估改善。
此外，附近居民反應是否為鄰近工地施工肇因一事，建管處今也要求工地營造廠及監造建築師會同台北市結構工程工業技師公會勘查，經營造廠與監造建築師現場勘查及比對監測數據資料後交由公會復核，確認工地施工並無危害公共安全，建物坍塌亦非屬施工造成。
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