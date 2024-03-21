老麵包樹申請保護被吃案？ 景觀處：計畫不完整

新北新店青潭國小6棵麵包樹移植提案8個月補件3次，遲遲未見排入樹木保護委員會審查，護樹團體質疑被吃案。提案昨列入樹保會臨時動議，台灣樹人會等民團會前在市府前抗議，高喊「支持老樹原地保留，人行道改善，製造雙贏。」

景觀處表示，若要移植須提出計畫報景觀處核備，珍貴樹木認列會以更高標準檢視，目前提的保護計畫不完整，會請學校依專家學者意見再強化。

台灣樹人會秘書長潘翰疆說，景觀處說空拍照不清楚，也不採認在地耆老說法及文史資料；養工處曾提三贏方案，既保存樹木及原有車位，又可整修人行道，卻被忽略。

護樹團體也批樹委會開5次會議通過保護0株，解編13株，改名「解編委員會」較名副其實，新北面積比北市大7倍，受保樹木卻僅北市三分之一，北市3176棵、新北1109棵，新北市不思增加受保提報審查，反而「倒退嚕」，長期養護受保樹木不力，還頻頻解編讓受保樹木負成長。

新店美潭里長簡明峰表示，目前樹的危險係數沒降低，麵包樹幹太粗，根枝恐難支撐，也無法吸收養分，最終會斷枝倒塌，兩側是學校和民宅，一旦倒下很危險，應該要移植。

另外，樹木常因患「樹癌」褐根病死亡，樹委會昨決議，再解列三峽龍學公園、瑞芳吉慶國小及新店文山農場4株患病珍貴樹木。