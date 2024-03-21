改道+綠美化 大漢溪堤外便道 延至7月完工

行政院長陳建仁昨視察新北市西盛越堤道大漢溪治理及堤外便道串連工程，串連三重、新莊、樹林到鶯歌4區，該工程新北市府去年信誓旦旦說今年初可完工通車，後又改口說7月才能完工，民代喊話「希望市府別再拖了！」水利局回應，因為有改道及增辦工程，工期才延後。

位在新莊區的環漢路往南接樹林區與堤外的重新堤外道、環河道路為平行道路，堤外道路往南到新莊西盛越堤道前道路中斷後，堤外車輛必須越堤匯入環漢路四段繼續往南，造成四、五段車輛壅塞，交通意外也多。

行政院為改善路況、整治大漢溪清疏，2020年投入9億4000萬元執行左岸路面舖築等工程，另在右岸花費約10億元辦理高灘地疏浚及河道整理，加上其他清運工程經費約24億元。便道完工後原走堤外道路車輛無須轉行環漢路，可持續走堤外往南到樹林、鶯歌接上鶯歌館前路，可紓解車流，也提升安全性。

陳建仁表示，大漢溪行經7個行政區，河道兩岸居民多 ，防洪治水有必要性。

立委蘇巧慧說，前台北縣長蘇貞昌任內規畫，要連結長17公里的堤外交通，和前縣長周錫瑋接力完成近10公里，剩位於中段樹林區約7公里長的「鐵路橋至柑園大橋段」遲遲未能打通，讓堤外便道「有頭、有尾、沒中間」，經中央挹注經費，今年得以完成最後7公里 ，完整串連。

議員江怡臻指出，這工程向中央爭取已久，儘管中央拖延好幾年，新北仍向中央表達希望闢建堤外道路爭取中央補助，中央、地方要齊心努力，希望不要因政治口水橫生枝節。議員林金結表示，三鶯有老街、美術館和陶博館，河岸景色怡人，堤外便道應盡快開通，紓解三鶯地區車流量。

議員廖宜琨表示，市府承諾的完工日期從去年底延到今年初，如今又要延到7月，希望市府加快速度，別一拖再拖。

水利局回應，大漢溪堤外便道因鐵路橋通洪斷面限制影響道路寬度，由十河分署及新北市水利局研擬21號越堤道改道，也強化道路沿線堤坡綠美化，兩項工程增加經費9980萬元，增辦工程去年11月由十河分署局核定，並納入原工程，預計今年7月15日完工。