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曾被黑道亮槍囚禁 社工李玉華：助人是條沒完沒了的修行路

中央社／ 新北20日電
社工李玉華今獲「努力不懈獎」，社工總年資達22年。記者張曼蘋／攝影
社工李玉華今獲「努力不懈獎」，社工總年資達22年。記者張曼蘋／攝影

新北今天表揚績優社工，獲「努力不懈獎」的社工李玉華，從被社工照顧的對象，一頭栽進社工22年，服務受暴婦女與少女。她說，助人是條沒完沒了的修行路，盼大家莫忘助人初心。

新北市社會局今天與新北市社工師公會，表揚61名績優社工及70名社政人員，最資深的是年資31年5個月，獲「社政奉獻獎」的新店區公所高曉慧。她說，承辦業務常要面對不理性民眾的怒吼，只能同事間加油打氣，走出低氣壓。

獲獎的社工李玉華，總年資22年，長期推展受暴婦女的緊急短期、中長期安置。她發表感言表示，近日社工士氣低迷，她的心情真的很複雜。尤其，社工不是只有愛心，還很忙。

她說，曾安排受暴婦女離家動線時，被受暴婦女的丈夫發現，有黑道背景的丈夫把她們關在一間房子，還亮槍恐嚇。當時心想「今天應該是人生的最後一天」。

李玉華說，經與婦人的丈夫數小時談判、聊天，才順利離開；回家時已接近天亮。對於生命遭到威脅與職業風險，她一度懷疑自己是否要繼續當社工，還是當超商店員。

李玉華回憶，民國73年父親因海山煤礦大爆炸過世，成為台北縣政府（新北市府升格前）的照顧對象；她感恩當時社工持續關懷遠在台東的全家生活，鼓勵的話語也許微不足道，但讓孤兒寡母覺得受到政府照顧。

李玉華後來也走上社工路，她說，「助人是條沒完沒了的修行路」，她盼望努力撐起社會安全網之際，能給予社工足夠的保護與裝備、合理的工作量與工作期待，以安心在前線打仗。她勉勵夥伴在近日的風雨過後，不放棄助人的初心。

新北社工師公會理事長張紀薇表示，社會安全網的社工、民政、警政是站在一起的夥伴，並非對立。她希望事件後，共同檢討社會安全網。

丈夫 社工

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