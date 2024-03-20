汐止厚德里老人共餐一辦11年 觀天下有線捐加菜金

汐止厚德里老人共餐，邁入第11年，每個星期星期三，好多長輩們早就習慣帶環保餐盒到巡守崗亭集合等著共餐，今(20)日觀天下有線電視公司就帶來加菜金，希望共餐持續不間斷，讓老人家吃的開心。

接近中午時間，不少長輩們早早報到，因為接下來天氣變暖，里辦公處也提早進行登革熱防治宣導，提醒大家注意居家環境整潔，汐止區厚德里老人共餐，這一辦11年多，好多長輩們早就習慣這每個星期三的午餐約會，所以，觀天下有線電視公司特地帶了加菜金來，希望能夠盡點心意，支持厚德里共餐能夠長久辦下去。

觀天下有線電視經理曾儒聰表示，很高興今天來參加厚德里老人共餐，未來觀天下有線電視會秉持回饋地方，會持續在社區做公益活動，繼續參與長者共餐，讓善的循環帶到社區鄰里。

厚德里長陳有諒指出，今天非常感謝觀天下到厚德里來做社會服務，他們知道厚德里每個禮拜都有持續在做老人共餐，今天一樣有好多長輩走出來共餐，而且今天的菜色也不錯，老人家吃的非常高興，自己做的也很開心，這10幾年來始終如一，讓長輩吃的健康活的健康。