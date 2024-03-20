快訊

MLB／大谷翔平首安棒打達比修！田中真美子觀眾席為帥尪歡呼 畫面曝光

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑陸客影片瘋傳！引爆怒火遭開除

國民黨提前布局新北？傳視「他」為頭號假想敵 朱立倫回應了

汐止厚德里老人共餐一辦11年 觀天下有線捐加菜金

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止厚德里老人共餐邁入第11年，觀天下有線電視公司就帶來加菜金，希望共餐持續不間斷，讓老人家吃的開心。 圖／觀天下有線電視提供
汐止厚德里老人共餐邁入第11年，觀天下有線電視公司就帶來加菜金，希望共餐持續不間斷，讓老人家吃的開心。 圖／觀天下有線電視提供

汐止厚德里老人共餐，邁入第11年，每個星期星期三，好多長輩們早就習慣帶環保餐盒到巡守崗亭集合等著共餐，今(20)日觀天下有線電視公司就帶來加菜金，希望共餐持續不間斷，讓老人家吃的開心。

接近中午時間，不少長輩們早早報到，因為接下來天氣變暖，里辦公處也提早進行登革熱防治宣導，提醒大家注意居家環境整潔，汐止區厚德里老人共餐，這一辦11年多，好多長輩們早就習慣這每個星期三的午餐約會，所以，觀天下有線電視公司特地帶了加菜金來，希望能夠盡點心意，支持厚德里共餐能夠長久辦下去。

觀天下有線電視經理曾儒聰表示，很高興今天來參加厚德里老人共餐，未來觀天下有線電視會秉持回饋地方，會持續在社區做公益活動，繼續參與長者共餐，讓善的循環帶到社區鄰里。

厚德里長陳有諒指出，今天非常感謝觀天下到厚德里來做社會服務，他們知道厚德里每個禮拜都有持續在做老人共餐，今天一樣有好多長輩走出來共餐，而且今天的菜色也不錯，老人家吃的非常高興，自己做的也很開心，這10幾年來始終如一，讓長輩吃的健康活的健康。

汐止 老人共餐 長輩

延伸閱讀

貪污罪將修法…退役少將貪加菜金特赦後 清潔隊貪破銅爛鐵也可望免刑

憂父病心情不佳...汐止男駕車狂叭暴衝又急煞 警掏槍壓制逮人

汐止江北里辦發票換小提燈 募6百張發票捐華山

捷運施工要10年 汐止中興里盼機車格先規劃

相關新聞

虐童案成政治攻防？北市藍營擬甲級動員 禁止議員出席1會議

民進黨、民眾黨台北市議會黨團要求市長蔣萬安分別針對「剴剴案」、警用監視器案做專案報告，市議會周五將開臨時會討論議程。不過...

怕怕的！北市大安區民宅剛塌 周邊居民喊都更「盼增容積獎勵」

北市大安區文昌街一處建物因年久失修，昨晚2樓地板直接坍塌，事發於深夜10點多也嚇壞不少民眾。有居民表示在地老屋很多都更有...

警監視器是肥約？游淑慧曝有時空背景 轟柯文哲亂講話

國民黨北市議員陳重文涉入警察局監視器傳輸費弊案，檢調正偵辦中。國民黨議員游淑慧接受網路節目專訪時透露，上會期她在議會警衛...

板橋殯儀館困境有解？ 侯友宜接連署書：該面對就面對

新北市長侯友宜今到板橋區公所辦行動治理座談會，與126名里長面對面座談，地方議員、民眾黨立委黃國昌均到場。侯友宜表示，板...

日本德島縣來台推廣環境永續 淡水長者歡跳阿波舞

日本德島縣政府林業課團隊來台推廣循環森林教育，同時結合台灣科技大學建築系師生，到淡水潤福中高齡專用住宅，透過手作活動及傳統文化舞蹈體驗，讓長者親近，進而更加了解「環境永續」的重要性。活動內容豐富多彩，以德島縣民引以為豪的祭典傳統阿波舞揭幕，潤福長者們在德島職人與台科師生的帶領下，享受了舞蹈的快樂與活力。

汐止厚德里老人共餐一辦11年 觀天下有線捐加菜金

汐止厚德里老人共餐，邁入第11年，每個星期星期三，好多長輩們早就習慣帶環保餐盒到巡守崗亭集合等著共餐，今(20)日觀天下有線電視公司就帶來加菜金，希望共餐持續不間斷，讓老人家吃的開心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。