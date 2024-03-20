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告白氛圍感滿滿！15萬人搶看新莊中港大排光雕 展期延至3月底

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
翩翩飛舞的蝴蝶蜻蜓燈飾與水影相輝映，十分繽紛夢幻。圖／新北水利局提供
翩翩飛舞的蝴蝶蜻蜓燈飾與水影相輝映，十分繽紛夢幻。圖／新北水利局提供

新北目前正於新莊中港大排舉辦「幸福新北 戀戀中港」光雕展，吸引不少民眾，已突破15萬人次。新北水利局宣布，光雕展加碼延長一周至3月31日，讓民眾可以繼續回訪。

水利局長宋德仁表示，中港大排是在地居民重要的休憩運動好去處，舉辦光雕展已第4年，累積參觀人次屢創新高，今年藉由六大主題展區與浪漫唯美光雕作品吸引民眾，而日前白色情人節快閃活動後，民眾反應熱烈，還有不少情侶直接現場告白成功，讓現場瞬間充滿著粉紅泡泡。

另外，還有特地從台北來的身障人士們說，中港大排沿線有好幾處都有設置無障礙坡道，可提供坐輪椅或推娃娃車等下至河廊步道，零距離欣賞光雕展。居民李小姐表示，自從光雕開始展演，已經帶小孩來好幾次了，尤其是橋下的美人魚投影相當特別，還有蝴蝶、蜻蜓燈飾，翅膀動來動去很逼真，讓一家人看得目不轉睛。

水利局表示，因應民眾需求，光雕展演加碼延長至3月31日，點燈時間為每晚6時至10時，欲前往民眾可搭乘捷運環狀線，並從幸福站出站，沿幸福路往中華路二段方向步行約10分鐘即可抵達，或搭乘公車99、299至財元廣場步行約2分鐘。

中港河廊光雕展開幕至今，參觀民眾已突破15萬人次。圖／新北水利局提供
中港河廊光雕展開幕至今，參觀民眾已突破15萬人次。圖／新北水利局提供
白色情人節快閃活動，現場參加民眾反應熱烈。圖／新北水利局提供
白色情人節快閃活動，現場參加民眾反應熱烈。圖／新北水利局提供
中港大排沿線有好幾處都有設置無障礙坡道，可提供坐輪椅或推娃娃車等下至河廊步道，零距離欣賞光雕展。圖／新北水利局提供
中港大排沿線有好幾處都有設置無障礙坡道，可提供坐輪椅或推娃娃車等下至河廊步道，零距離欣賞光雕展。圖／新北水利局提供
新北目前正於新莊中港大排舉辦「幸福新北 戀戀中港」光雕展，橋下的美人魚投影相當特別。圖／新北水利局提供
新北目前正於新莊中港大排舉辦「幸福新北 戀戀中港」光雕展，橋下的美人魚投影相當特別。圖／新北水利局提供
「玫瑰愛情海」是光雕展的熱門景點，總是吸引大批民眾駐足拍照。圖／新北水利局提供
「玫瑰愛情海」是光雕展的熱門景點，總是吸引大批民眾駐足拍照。圖／新北水利局提供
中港河廊賞光雕讓愛升溫，展期加碼延長至3月31日。圖／新北水利局提供
中港河廊賞光雕讓愛升溫，展期加碼延長至3月31日。圖／新北水利局提供
中港大排多處無障礙設施，可讓身心障礙人士輕鬆觀展。圖／新北水利局提供
中港大排多處無障礙設施，可讓身心障礙人士輕鬆觀展。圖／新北水利局提供

新北 水利局

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