告白氛圍感滿滿！15萬人搶看新莊中港大排光雕 展期延至3月底

新北目前正於新莊中港大排舉辦「幸福新北 戀戀中港」光雕展，吸引不少民眾，已突破15萬人次。新北水利局宣布，光雕展加碼延長一周至3月31日，讓民眾可以繼續回訪。

水利局長宋德仁表示，中港大排是在地居民重要的休憩運動好去處，舉辦光雕展已第4年，累積參觀人次屢創新高，今年藉由六大主題展區與浪漫唯美光雕作品吸引民眾，而日前白色情人節快閃活動後，民眾反應熱烈，還有不少情侶直接現場告白成功，讓現場瞬間充滿著粉紅泡泡。

另外，還有特地從台北來的身障人士們說，中港大排沿線有好幾處都有設置無障礙坡道，可提供坐輪椅或推娃娃車等下至河廊步道，零距離欣賞光雕展。居民李小姐表示，自從光雕開始展演，已經帶小孩來好幾次了，尤其是橋下的美人魚投影相當特別，還有蝴蝶、蜻蜓燈飾，翅膀動來動去很逼真，讓一家人看得目不轉睛。