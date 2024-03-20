基金公路塞車有救？台62延伸萬里有望採高架 基隆增瑪陵交流道待評估

基隆市基金公路每逢假日有大批台北方向車流，經國三下基金交流道往北海岸風景區，造成基金公路往往大塞車，居民怨聲載道。公路局規畫台62線七堵延伸萬里及金山，行政院已核定可行性評估。針對延伸至萬里優先路段以高架銜接台2線濱海公路、基隆建議增設瑪陵交流，將在綜合規畫時研議。

議員張錦豪今天指出，依行政院函覆交通部公文，已核定可行性評估，但認為計畫延伸至萬里之優先路段效益較高，延伸至金山效益較差，請以延伸至萬里作為優先路段先行施作，所需經費240億元，原則同意由公共建設計畫經費支應。

公路局目前台62線規畫兩種推動方式，第一種是優先路段，先推動瑪東系統至萬里景美路，建構萬里交流道，路線總長約4.9公里，道路採雙向四車道規劃，總經費初估約240億元。

在先前說明會，新北市政府建議將萬里區獅頭路平面道路改善納入此計計畫，基隆市居民則建議增設瑪陵地區交流道，行政院請交通部持續與新北、基隆市政府及居民溝通，在綜合規畫階段謹慎評估。

至於延伸至萬里優先路段，是否以高架方式銜接台2線濱海公路之可行性，以擴大高快速路網服務範圍，行政院請交通部與新北市政府及當地居民充分溝通，評估出最適合方案。

因計畫路線經過公告的順向坡等地質敏感區（山崩地滑）及土石流潛勢區，行政院請交通部綜合規畫階段再審慎評估相關工法及確切路線，並應詳估算相關土方開挖運棄數量。

目前國道一號汐止至大華交流道路段壅塞情形嚴重，為避免附近國三及62線路段日後也發生壅塞情形，行政院要求交通部在綜合規畫階段，通盤考量周邊國道一、國道三及台62線之區域路網結構，進行車流動線分析，研議出此計畫最確切路線。