逾千人要板殯改建 市長：不迴避

新北市長侯友宜昨到板橋區公所辦行動治理座談會，與126名里長面對面座談，聚焦在汙水下水道、都市計畫、板橋殯儀館改建等議題，新海里長宋靜庭遞交全里逾三分之一人口共1346份連書署，要求板殯改建；侯說，該面對就面對，不會迴避。

板橋殯儀館環境老舊、禮廳不足，周邊住宅區淪為殯葬特區，當地里長宋靜庭說，因板殯空間需求無法得到滿足，民間殯葬業不得不往鄰近住宅區發展，犧牲周邊居民生活品質，里民三天兩頭陳情，抱怨「回到家無法好好休息」，痛苦指數高，呼籲應該重建增加量能，兼顧安葬和安居需求。

新北市長侯友宜（右三）昨與板橋里長面對面，立委黃國昌（左二）也到場參與。記者張曼蘋／攝影

宋靜庭強調，發起連署沒有任何政治因素，侯市長態度將決定板殯未來走向，連署行動及對話是善待新海里的開始。

議員山田摩衣、黃淑君等人有出席座談，黃主張，板殯一案應優先考慮遷移，若遷不走，設施設備要改善，還板橋市民公道。

殯葬處官員表示，有定期會同環保局、警察局做聯合稽查，要求殯儀館周邊降低音量及維護環境品質，今年1月也設置隔音牆，改善煙害與噪音汙染，對改建等後續規畫，市長已指示專案處理，將調查意見、形成共識，共同面對問題。

會中里長關心殯葬回饋金發放方式，殯葬處回應，「殯儀館火化場及骨灰骨骸存放設施回饋地方自治條例」已依據里長建議完成修正草案，正提報法制局，後續將提報市政會議及議會審議。

座談會上，里長們也提出電桿下地、道路瓶頸打通、汙水接管等3大共通性問題。

經發局表示，電桿下地今年預計進場施作大仁街、中正路325巷、瑞安街31巷等5處。至於中正路135巷及183巷的瓶頸打通案，工務局說，將在3、4月開設計審查會議，今年可進場。

另，板橋第二國民運動中心已開工，預計2026年完工；溪北公園、忠孝公園、信義國小3處地下停車場興建中，預計2025、2026年完工，規畫747個汽車位、82個機車格。改建後的黃石市場將在今年底開張。

民政局長林耀長表示，2019年市長行動治理座談以來，板橋區里長反映案件共542件，已解除列管495件，執行率達91.3%。