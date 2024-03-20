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社宅依身分收租 民團批開倒車

聯合報／ 記者侯俐安林縉明林麗玉鄭國樑劉柏均／連線報導

內政部制定「社會住宅租金分級收費原則」草案，以「身分別」作為租金收費標準，遭民間團體與藍白立委批是開倒車，應依「收入」訂定分級。內政部回應，北市、桃市近年依所得分級，有錯置補貼問題，不適合擴大，並稱兩市也支持認同草案，但台北市長蔣萬安說，希望能維持以所得分級的收費原則，會持續和中央溝通；桃市府更斥內政部說法與事實不符。

內政部修正「住宅法」第25條，明訂主管機關應「斟酌承租者所得狀況、負擔能力及市場行情，訂定分級收費原則」；附帶決議要求「訂定租金之收費基準時應考量承租者收入上限」，近來開協商會後，7月上路。

社會住宅聯盟等10多個團體，昨在行政院大門口舉辦記者會，國民、民眾兩黨多位立委跨黨聲援，強調內政部依「身分」而非「收入」計算租金，但福利身分與收入能力未必能對應，應回歸「可負擔租金」。

內政部表示，民團以所得分級立意良善，但因報稅所得資料有課徵局限性，如作為租金分級依據，如北市、桃市，易造成補貼對象及強度誤判，不適合擴大應用。

內政部新聞稿還表示，草案多次與地方政府會商修正，北市與桃市府都表示可支持認同並不反對，中市府支持採身分別收費；台南與高雄也都認同。

蔣萬安則說，社宅是居住正義，不應為了避免過度補貼，而讓沒有辦法滿足身分，但實質低薪的年輕人或弱勢族群，無法享受到社宅政策，在幾次和內政部研討會議上，北市府清楚表達希望能維持所得分級收費，會持續和中央溝通。

「內政部新聞稿用詞，不符合事實。」桃市府澄清，已多次於內政部會議中表達，建議按收入分級。中市政府都發局也否認，建議中央應更妥善、整體評估考量機制，研議分級收費基準。

內政部 社會住宅

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