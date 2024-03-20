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台智光案專案報告 藍黨團成關鍵

聯合報／ 記者林佳彣林麗玉鍾維軒房荷庭／台北報導

國民黨議員陳重文捲北市警局監視器網路傳輸費涉貪案，民眾黨團要求市長蔣萬安專案報告台智光契約，蔣萬安昨表示尊重議會，北市議會表示，本周五臨時大會將決定是否專案報告，當天必須要有過半數、至少29名議員出席，才會排進議程，並需表決過半通過，才能要求蔣萬安專案報告。

檢廉查出，台北市警局去年編列「監視錄影系統傳輸網路服務費」原預算金為5.5億元，經查原簽約比公告一般費率價格貴9千萬元，市警局盼議會警政衛生委員會可將金額降至4.6億元。台智光認為金額調降會有損失，找來陳重文護航增加預算，疑收業者賄賂，施壓提高預算，最終調整為5.2億元。

檢方訊後依貪汙違背職務收賄等罪，向法院聲請羈押禁見陳重文，北院裁定駁回，以200萬元交保。檢方不服認為，該裁定不足以防範被告勾串共犯及證人，昨提抗告。

民眾黨議會黨團總召陳宥丞說，監視器採購案所涉資金龐大，程序透明度及合法性受質疑，因此要求蔣萬安應於臨時會期間，向議會提出專案報告，說明監視器採購案各項疑義，包含預算編列、協商過程、調查結果、市府決策的合理性審查等內容，以及後續改善措施。

北市議會本周五會決定是否請蔣萬安專案報告，但須29席議員出席才能排入議程討論，目前在野的有民進黨議員20席，加上民眾黨4席、社民黨議員苗博雅、新黨侯漢廷等共26席，國民黨團態度相當關鍵，國民黨團今中午將開幹部會議，確認立場態度。

國民黨議會黨團書記長王欣儀指出，黨內有同仁反映，休會期間已有安排既定行程、工務委員會安排出國考察等規畫，若突開臨時大會進行專案報告，對他們不公平，不只減少質詢機會，也可能被質疑不關心該案，且很快就要開議了，因此黨團將再討論。

民進黨議會黨團總召簡舒培說，尊重民眾黨團專案報告提案，對北市議會來說也是重大案件，畢竟有議員因此被檢警調查。民眾黨主席柯文哲在市長任內說「忍受廠商很久」、「很多議員聯合汙錢」，也希望最好能講清楚有哪些議員施壓，向社會釋疑。

北市 民眾黨 議員

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