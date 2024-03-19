移除路障、增駐車彎…高雄大順路改造工程 估8月完工
高雄輕軌成圓後，大順路段人行道改善工程接續進行，預計8月完工。有議員要求，工程應就行人與店家需求，包括路障移除、動線連結、臨停空間等通盤考量；工務局回應，未來人行道淨寬不小於1.5公尺，也會增加駐車彎數量，方便臨停卸貨。
工務局表示，大順路人行道改善計畫從博愛路至中正路，全長共7100公尺，將採水泥刷毛切割鋪面。計畫已獲國土管理署核定補助，將分3期工程：博愛路至鼎山街、鼎山街至建興路、建興路至中正路，現正進行博愛路至鼎山街第1期工程。
市議員張博洋說，過去大順路人行道如同障礙道，行走時不時就遇到障礙，路面也凹凸不平。去年會勘已針對變電箱、路樹、路燈移除，行穿線、無障礙坡道連接等問題，要求相關單位進行通盤考量，希望能打造「行人天堂」。
另大順路沿線有許多店家，從輕軌開始施工時生意就大受影響，張博洋說，店家有臨停、上下貨的需求，希望同時能兼顧店家所需，打造臨停區、卸貨區，不要讓店家成為輕軌建設的犧牲者。
工務局表示，輕軌施工時已就行穿線進行調整，未來會配合行穿線進行斜坡道增設改善；既有的路樹、變電箱等設施若阻礙人行動線，也會與相關單位評估移設。完工後人行道淨寬不會小於1.5米，還給行人應有的空間。
至於駐車彎部分，評估後博愛路至鼎山街段將維持原數，鼎山街至中正路段將增加12處，方便民眾臨停或上下貨。未來也會持續與民眾進行溝通，視民眾需求與路況進行調整。
面對施工的交通黑暗期，方姓居民說，現在雖然不方便，但完工後配合輕軌打造舒適行人空間，提高大眾運輸搭乘，很期待。有店家表示，從輕軌施工開始生意就一落千丈，希望完工後能帶來人潮，增加消費。
工務局表示，大順路寬幅有限，很難設置臨時人行通道，為減少交通衝擊，工程採單側施工，期間會引導民眾行走騎樓或對向人行道。施工的作業空間也會圍設型鋼護欄，搭配義交指揮交通，保障民眾安全。
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