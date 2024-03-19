淡水北投子溪畔百棵櫻花盛開 居民幸福賞花

新北市淡水區新市鎮當中，在北投子溪畔步道旁，有上百棵的櫻花樹正在盛開，附近居民說，這裡的櫻花每年的三月中旬都會盛開，而且鄰近住宅區，平常都會來散步的地方只要到春天花開時刻，就會特別的美麗，居民更直呼說能夠住在北投子溪畔旁真的很幸福。

一整排的櫻花樹盛開在步道旁，許多散步經過的民眾也擋不住粉色浪漫的氣氛，拿起手機拍照，位在新北市淡水區新市鎮當中，在北投子溪畔步道旁，有上百棵的櫻花樹正在盛開。

北投里長張麗卿說，這裡的櫻花每年的三月中旬都會盛開，而且鄰近住宅區，平常都會來散步的地方只要到春天花開時刻，就會特別的美麗，居民更直呼說能夠住在北投子溪畔旁真的很幸福。

里長張麗卿指出，這些櫻花樹從上星期就開始綻放，這幾天氣候不錯，每天都是晴天的狀況之下，更讓櫻花盛開滿滿，在北投里從中山北路一段沿著北投子溪畔步道，往北新路方向，到了土地公廟旁，這短短幾9百多公尺的步道，就種了上百棵的櫻花樹，都是過去十年里長所種植，就是希望在市區當中的休閒步道，增添許多美麗的花朵。

而在市區住宅旁邊，就立即可以欣賞到美麗的櫻花，里長表示，這些櫻花樹十多年前開始種植，當初就是看到北投子溪畔步道缺少了綠美化的植栽，因此想到種植這些吉野櫻花，一種就是十年，而未來里長更希望打造成一座北投子溪畔櫻花林生態步道，整體一起開花的盛況，可說是相當美麗。