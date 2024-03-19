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板橋殯儀館困境有解？ 侯友宜接連署書：該面對就面對

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市長侯友宜今到板橋區公所辦行動治理座談會，與126名里長面對面座談。記者張曼蘋／攝影
新北市長侯友宜今到板橋區公所辦行動治理座談會，與126名里長面對面座談。記者張曼蘋／攝影

新北市長侯友宜今到板橋區公所辦行動治理座談會，與126名里長面對面座談，地方議員、民眾黨立委黃國昌均到場。侯友宜表示，板橋許多建設都在進行中，除了汙水下水道、路口瓶頸打通等持續進行，都市計畫、泰板輕軌的規畫，「會採取快又強硬手段，跟大家溝通」，至於板橋殯儀館問題，只要方向一致，問題該面對就面對。

板橋殯儀館周邊住宅區卻變殯葬特區，讓新海里長宋靜庭發起千人連署，要求考量地方民意，座談會結束後，宋靜庭隨即上前遞交1346人連署書，現場雖人多擁擠，但侯友宜仍接下並說「該面對就是要面對」。宋靜庭說，侯友宜有跟各里長表態，未來一旦確定方向有共識，希望里長們行動一致。

座談會上針對，殯葬處表示，已定期會同環保局及警察局進行聯合稽查，針對殯儀館周邊殯葬禮儀服務業，加強宣導降低音量及維護環境品質，館內也採用環保金爐，今年1月也設置隔音牆，降低煙害與噪音汙染，而後續規畫，侯友宜也已指示專案處理，調查意見、形成共識，共同面對問題。

會中里長關心殯葬回饋金發放方式，殯葬處表示，「殯儀館火化場及骨灰骨骸存放設施回饋地方自治條例」已依據里長建議完成修正草案，目前已提報法制局審議，後續將提報市政會議及議會審議。

民政局表示，會中另外也討論電桿下地、道路瓶頸打通、污水接管等三大共通性問題。經發局表示，電桿下地進度今年預計可進場施作大仁街、中正路325巷、瑞安街31巷等5處，其餘持續辦理。至於中正路135巷及183巷的瓶頸打通案，工務局表示，將分別於3、4月開設計審查會議，今年即可進場。

板橋區各項施政建設正進行中，板橋第二國民運動中心已開工，預計2026年完工；停車場部分，溪北公園、忠孝公園、信義國小三處地下停車場也正在興建中，預計2025、2026年完工，總計可供市民747格汽車停車位、82格機車停車格；至於黃石市場改建工程也將在年底開幕。

民政局長林耀長表示，自2019年市長行動治理座談會以來，板橋區里長反映案件共542件，至今已解除列管495件，執行率達91.3%。

板橋殯儀館位於板橋市中心，周邊新海里長宋靜庭發起千人連署，要求考量地方民意。記者張曼蘋／攝影
板橋殯儀館位於板橋市中心，周邊新海里長宋靜庭發起千人連署，要求考量地方民意。記者張曼蘋／攝影

侯友宜 殯儀館

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