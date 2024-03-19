三芝樂天社區長輩帶老照片 說故事回憶青春歲月

三芝區樂天社區發展協會為長輩安排多元活動，近來邀請長輩帶來老照片，並且向據點中的其他長輩分享照片中的那個時刻有什麼背景故事或是當下的心情，一起回憶年輕歲月，也一起欣賞舊照片、聽聽大家的生命故事。

樂天社區長輩分享，這次帶來有年輕時帶小孩的照片、也有前幾年跟著長大兒女出國遊玩的照片，跟大家說照片中那時發生的有趣的事，也欣賞別人帶來的照片並聽故事，覺得看老照片說故事的活動很有趣也溫馨。

樂天社區發展協會芝芝表示，這個活動其實是接下來有位導演要來為據點爺爺奶奶帶活動的暖身，希望鼓勵長輩帶來充滿回憶的老照片，並穿上許久沒穿、又回憶滿滿的壓箱服飾，訴說自己的人生故事，展現最有自信的自己，彷彿就回到過去一般，又再年輕了一次。