侯友宜LINE失效？新北市府：手機送修 慢慢加回好友中

部分國民黨籍新北市議員發現，市長侯友宜的私人通訊軟體LINE帳號不見，擔憂陳情管道遭封鎖；侯友宜表示，主要是前兩天手機當機（送修），他的手機號碼沒有改變過。

侯友宜今天下午在板橋區舉行行動治理里長座談會，接受聯訪時，媒體詢問有報導指其私人的LINE好像不見，是否重辦（電話號碼）了。

侯友宜說，「我的號碼沒有改變過，剛好前兩天當機」。

市府官員告訴中央社記者，侯友宜的手機送修，因系統重置影響LINE資料存取，目前陸續加回好友中。侯友宜的手機電話號碼未變，與市議員聯繫的方式暢通無阻。

市議會國民黨團書記長陳偉杰下午表示，侯友宜一向重視與市議員的溝通、協調，以往幾乎有LINE必回，且迅速回應。

他說，近日接獲黨籍議員反映，侯友宜的個人LINE帳號忽然消失，才讓議員訝異。若只是操作不慎若軟硬體升級更新問題，可以理解，盼應保持溝通管道暢通。