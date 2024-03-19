快訊

獨／高虹安痛失「護安大將」？竹市府行政處長才做一年驚傳請辭

PLG／國王承認了！林書豪靜脈雷射誤觸禁藥 下架影片道歉

白沙屯媽有「雷達」 距20公尺遠神轎竟轉向280名萌孩

侯友宜LINE失效？新北市府：手機送修 慢慢加回好友中

中央社／ 新北19日電

部分國民黨籍新北市議員發現，市長侯友宜的私人通訊軟體LINE帳號不見，擔憂陳情管道遭封鎖；侯友宜表示，主要是前兩天手機當機（送修），他的手機號碼沒有改變過。

侯友宜今天下午在板橋區舉行行動治理里長座談會，接受聯訪時，媒體詢問有報導指其私人的LINE好像不見，是否重辦（電話號碼）了。

侯友宜說，「我的號碼沒有改變過，剛好前兩天當機」。

市府官員告訴中央社記者，侯友宜的手機送修，因系統重置影響LINE資料存取，目前陸續加回好友中。侯友宜的手機電話號碼未變，與市議員聯繫的方式暢通無阻。

市議會國民黨團書記長陳偉杰下午表示，侯友宜一向重視與市議員的溝通、協調，以往幾乎有LINE必回，且迅速回應。

他說，近日接獲黨籍議員反映，侯友宜的個人LINE帳號忽然消失，才讓議員訝異。若只是操作不慎若軟硬體升級更新問題，可以理解，盼應保持溝通管道暢通。

LINE 侯友宜 議員

延伸閱讀

另類藍白合！黃國昌同框侯友宜：若需要幫忙 義不容辭

總統大選後私人LINE「被消失」？ 侯友宜回應了

民團籲侯友宜反對老舊核電廠延役 新北：需專業評估

反核一核二繼續延役 民團發起聯署將邀侯友宜及64位民代參與

相關新聞

蔣萬安提2理由喊話中央 籲凍漲北捷電價

經濟部預計周五前要開電價費率審議會，除了民生用電將漲，包括捷運等用電大戶電價也恐調漲。台北市長蔣萬安今天向經濟部喊話，希...

新北春紛節23日三重登場 市府籲搭捷運公車最方便

結合音樂、市集、美食與舞蹈的2024新北春紛節將於23、24日在三重區新北大都會公園登場；新北市府交通局說，民眾可搭捷運...

板橋殯儀館困境有解？ 侯友宜接連署書：該面對就面對

新北市長侯友宜今到板橋區公所辦行動治理座談會，與126名里長面對面座談，地方議員、民眾黨立委黃國昌均到場。侯友宜表示，板...

台智光爆涉賄案…綠議員要求北市府啟動接管 法務局回應

國民黨北市議員陳重文捲警察局監視器傳輸費弊案，涉嫌護航業者台灣智慧光網收賄，檢警正調查中。台智光拿下北市光纖到府25年經...

警監視器案「肥約」民眾黨團要求專案報告 蔣萬安4字回應

台北市議會民進黨團上周連署，要市長蔣萬安赴議會專案報告一歲童剴剴遭凌虐致死案，本周五將開臨時大會決定要不要專案報告，民眾...

蔣萬安問自己AI分身「誰比較帥」下場GG 選總統答案讓本尊笑了

台北市長蔣萬安今天下午出席2024智慧城市展台北願景館開幕，其中最大亮點就是台北願景館有一個虛擬蔣萬安元宇宙市長，可以陪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。