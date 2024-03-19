留縣直升省通學時間 他們都沒補習！繁星錄取心中第一志願

大學繁星推薦今放榜，屏東縣立大同高中繁星錄取8成，學生蘇文嘉、劉佳薰留縣升學，繁星分別錄取陽明交通大學醫學生物技術暨檢驗學系、成功大學企業管理系，兩人都沒有補習，上課認真聽講，勤做筆記，按部就班複習，也選擇念離家近的學校，省下通學時間，大學錄取心中的第一志願。

大同高中學生蘇文嘉，國中就讀大同高中，升上高中就讀雙語教育實驗班，3年沒有補習，上課認真聽講及勤作筆記，下課後留校自習複習課業，也參與自主學習及探究實作成果，以雙語方式發表，三年成績優異在校排名1%，還獲選這學年度全校模範生。

蘇文嘉說，他以陽明交通大學為目標，繁星成功錄取醫學生物技術暨檢驗學系，希望未來能更精進自我能力，往生物醫學方向研究。

大同高中劉佳薰錄取成功大學企業管理學系，三年前選擇離家近的大同高中，節省通學時間，她就讀學校國際教育實驗班節，也選修語言課程，提升英語能力，她分享念書方法，高中3年作息規律沒補習，課堂認真聽，回家依自己排定時間按部就班複習，遇到不會馬上提問，累積各科實力。

大同高中美術班沈筠育、廖若婷、蕭幸宜及林子甯，4人分別錄取台藝大、台中教育大學、嘉義大學及輔仁大學，沈筠育在大學術科考水墨書畫、水墨及書法總分以前98%及校排1%，錄取台藝大學書畫藝術學系。

體育班的李主心說，她個性內向不擅表達，學校課程中讓她慢慢變成敢勇於發表，學科、術科都有不錯表現，考上台北教育大學體育系，讓她及家人開心不已，也謝謝老師及教練的用心指導。

大同高中指出，大學繁星推薦放榜，錄取人數54人，錄取率80%，其中五成上國立大學及醫學大學相關科系，計有陽明交通大學、政大、成大、北教大、台中教大、中山醫學、高雄醫學、中國醫學等頂尖大學，其中由本校國中部留校升學學生繁星上榜成績優異，共計15人，另第一屆雙語教育實驗班成績優異，全班五成藉由繁星及特殊選才成為準大學生。

校長王郁菁說，學校以多元化教育、拔尖扶弱教學模式引導學生，重視國際化與雙語，銜接國高中教育，學校提供直升獎學金並結合縣府留縣升學獎學金，鼓勵學生留校留縣就近入學。