蔣萬安問自己AI分身「誰比較帥」下場GG 選總統答案讓本尊笑了

台北市長蔣萬安今天下午出席2024智慧城市展台北願景館開幕，其中最大亮點就是台北願景館有一個虛擬蔣萬安元宇宙市長，可以陪民眾逛展，並透過AI可以回答各種問題。由於AI認證蔣萬安有著「帥氣臉龐」，蔣今受訪時表情很羞澀地說「我去早餐店，阿姨也會說我很帥，說我帥哥...。」

媒體也問蔣萬安，覺得跟分身誰比較帥？蔣反問記者「你可以問AI分身」，AI分身竟是回答「無法幫蔣萬安評斷外表」，但對於蔣萬安是否選總統？AI回答「這個重要職務不是他可以參與」，蔣萬安聽到這答案笑了，媒體問蔣是否有說出自己心聲？蔣萬安則轉移話題說「你可以問AI，我是襄民？還是亘粉？看AI答案會是什麼？」

蔣萬安今天下午出席智慧城市展，並且參觀北市資訊局的台北願景館，與自己的分身互動，由於參觀前媒體聯訪問蔣「覺得自己跟分身誰帥？」蔣萬安參觀時，真的問他的AI分身「蔣萬安跟你誰比較帥？」結果AI分身螢幕呈現「thinking...」當機狀態，笑翻現場所有人。

媒體也問蔣萬安，AI分身回答問題的內容很有「蔣萬安風格」，有點保守，蔣則說，這個AI很特別，最重要透過這樣的方式，讓大家有興趣去了解AI的趨勢及發展，現在AI已經超過大家想像，過去可能在電影看到的畫面，現在不再遙不可及，今天這個AI分身很有趣，大家可以多多來體驗，來智慧城市展的台北願景館。

蔣也說，這次台北願景館特別做這樣的AI分身，讓他驚訝的是，之前拍攝的時候團隊要有非常多顆鏡頭，不過這次團隊是用手機一機到底，就可以拍攝完成，將他的分身呈現。未來勢必要跟上AI的趨勢。

蔣萬安致詞時也特別提到這個分身，表示歡迎民眾多多來願景館問問他的分身，可以問他很多問題，尤其問「蔣萬安是襄民？還是亘粉？相信可以給最好答案」，不過他本人還是鄭重宣告「我是亘粉」。