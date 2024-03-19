快訊

5年增一倍、年輕人愛開這種店！ 房仲：養蚊店面救星

日本廣島超商驚傳持刀砍人！老翁刺傷2名女子「1人傷勢嚴重」

特斯拉還沒長大就老了？BMW或成電動車意外贏家

新北春紛節23日三重登場 市府籲搭捷運公車最方便

中央社／ 新北19日電

結合音樂、市集、美食與舞蹈的2024新北春紛節將於23、24日在三重區新北大都會公園登場；新北市府交通局說，民眾可搭捷運至新蘆線三重站或機場捷運A2站，出站步行即可抵達。

新北市政府交通局交通安全科長林碧芬今天透過新聞稿表示，除了搭捷運，民眾也可搭62、232、227區、264及640公車至「捷運三重站」，步行約3分鐘至會場：或搭803、806、621、662、292等路線公車到「菜寮（重陽路）站」、「菜寮（重新路）站」下車，再步行3至15分鐘即可抵達；交通局將協調市區公車機動增加班次，方便民眾搭乘。

此外，林碧芬說，捷運三重站下方現正進行跨堤步道改建工程，民眾務必避開工區，改由其他動線進出，以免發生危險。

交通局表示，新北春紛節會場周邊停車空間有限，建議民眾多利用捷運、公車等大眾運輸前往；交控中心也將加強監控周邊即時路況，並透過CMS（資訊可變標誌）、新北即時交通資訊網和警廣加強宣導。相關公車交通資訊可參閱活動官網或大台北公車網頁查詢。

公車 新北 機場捷運

延伸閱讀

安坑輕軌早通車卻「工區限速」 新北市府火速拆除路標

啞巴鐘影響三峽風水？ 新北鳶山銅鐘重響尚無望

缺什麼就偷什麼 新北男子竊取公廁門當床板

新北教育季「閃耀SHINE YO」登場 展現跨域創新成果

相關新聞

北市公廁專法上路1年多10罰單 今年這間加油站不潔挨罰1200元

北市率全國之先推出首部公廁管理專法，列管逾7000座公私部門公廁。台北市環保局今公布1、2月查核結果，1件告發為台灣中油...

安坑輕軌早通車卻「工區限速」 新北市府火速拆除路標

安坑輕軌通車一年多，一旁新北環快安坑段一帶卻還在「工區限速」，讓不少行車民眾經過都膽戰心驚，深怕被開罰單，並向民代反映。...

吸毒、遊民群聚成「治安之瘤」 永和居民盼43年成功市場快都更

新北市永利、永亨路口一路1500坪的市三成功市場用地，43年前落成時樓高5層，規畫1、2樓為市場，但市場無法發展，成為一...

啞巴鐘影響三峽風水？ 新北鳶山銅鐘重響尚無望

新北市三峽知名鳶山登山步道，海拔321公尺高處設有一鳶山銅鐘，為1985年時三峽鎮長為慶祝光復台灣號召民眾捐款設置，但1...

搶鐵飯碗！北水處招考新員工月薪上看55K 錄取率1成

被視為「鐵飯碗」的台北自來水事業處今年度將於4月27日舉辦新進職員（工）甄試筆試、5月18日辦理口試，職缺總名額將正取3...

太像了！蔣萬安元宇宙分身曝 帥氣臉龐陪民眾逛智慧展

2024智慧城市展登場，今年北市府以「AI-Driven · Future Taipei / AI驅動·未來台北」為主題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。