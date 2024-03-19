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安坑輕軌早通車卻「工區限速」 新北市府火速拆除路標

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
安坑輕軌通車一年多，一旁新北環快安坑段一帶卻還在「工區限速」，讓不少行車民眾經過都膽戰心驚。圖／網友BlackPing提供
安坑輕軌通車一年多，一旁新北環快安坑段一帶卻還在「工區限速」，讓不少行車民眾經過都膽戰心驚。圖／網友BlackPing提供

安坑輕軌通車一年多，一旁新北環快安坑段一帶卻還在「工區限速」，讓不少行車民眾經過都膽戰心驚，深怕被開罰單，並向民代反映。新北交通局火速拆除路標並表示，當地施工單位眾多，交通局先協助移除牌面，會再了解由哪一單位設置，避免相關情況。

安坑輕軌工程浩大，先前影響到新北環快的部分路段車速，民眾投訴，明明安坑輕軌已完工多時，但當地卻還佇立著「工區限速」時速30公里的牌子，有時依照原本速限經過會驚嚇到趕緊減速，深怕被開罰單，讓原本方便的環快變得不方便。

民眾將情況放在地方社團引發討論，網友紛紛說「環快設這根本是陷阱」、「而且LED跑馬燈，還在跑跨年封路管制…」、「只騎30大概不用多久就會遇到追撞了」、「深有同感！ 每次路過看到限30，每次都會傻眼」，不過也有人說「沒在施工不用比照，該路段限速50，被開單就去申訴，不用製造恐佈」。

新北市議員陳永福表示接獲民眾陳情，該路段之前因為施工而限速時速30公里，這本身沒有問題，但如果完工很久了卻都還沒有拆除就應該趕緊拆除或更改；向市府反映後，已於近日拆除完畢。另外，有關民眾希望該段環快的時速可以提高到70公里，這也要再請交通局評估。

新北交通局交安科長林碧芬回應，該處施工單位眾多，包含市府內單位及台電等，限速牌面不知道是由哪個單位設置，不過既然接到民眾反映，交通局已經馬上協助拆除，接下來也會了解由哪一單位設置，避免還有相關情況。

安坑輕軌通車1年多卻還在「工區限速」，新北交通局火速拆除路標。圖／新北交通局提供
安坑輕軌通車1年多卻還在「工區限速」，新北交通局火速拆除路標。圖／新北交通局提供

安坑輕軌

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