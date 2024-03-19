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吸毒、遊民群聚成「治安之瘤」 永和居民盼43年成功市場快都更
新北市永利、永亨路口一路1500坪的市三成功市場用地，43年前落成時樓高5層，規畫1、2樓為市場，但市場無法發展，成為一般住宅，建物老舊且一樓多數攤位無人使用，成為吸毒者及遊民聚集地，當地約400戶所有權人盼早日都更，避免住家底下成「治安毒瘤」。
永和成功市場面積將近1500坪，自1980年興建完竣，經過繼承、買賣等多次的移轉，所有權人已超過百人，又因早期的法令規定，市場用地不得作為容積移轉接受基地，或重建時必須取得全部所有權人同意等限制，且容積率240%較周邊住宅區300%低，致使產權複雜的老舊市場重建困難重重。
秀朗里長沈賜是表示，由於早期建物規畫成市場用地，一樓有許多攤位，但生意做不起來後，許多攤位空著，久而久之變成吸毒者和遊民的棲身之所。加上建物老舊水泥剝落，此處約400戶所有權人都很希望都更，讓此區域重振風華避免成為治安隱憂。
城鄉局表示，召開都更說明會的目的，就市是找潛在實施者，跟建商及地主說明市府就市場用地放寬措施，希望能透過民間的力量協助此市場整合重建，發揮土地最高利用價值。
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