啞巴鐘影響三峽風水？ 新北鳶山銅鐘重響尚無望

新北市三峽知名鳶山登山步道，海拔321公尺高處設有一鳶山銅鐘，為1985年時三峽鎮長為慶祝光復台灣號召民眾捐款設置，但12公噸重的銅鐘在921大地震震落，為保安全銅鐘從此被架起而非吊起，變成「啞巴鐘」，居民認為啞巴鐘影響三峽風水，區長施玉祥說，由於土地為私人地，目前尚無動工將銅鐘吊起的計畫。

1985年台灣光復40年，時任三峽鎮長張秀豐號召民眾籌資199萬7100元打造12噸重的銅鐘，吊至於視野可眺望桃園及台北盆地的鳶山山上，銅鐘敲響聲音響徹整個三峽鎮。但1999年台灣921地震將銅鐘震落，為保安全銅鐘從此從底部架起，銅鐘因此變成啞巴鐘。

中埔里長翁聖濰年初進行鳶山銅鐘環境環境改善工程，透過獅子會團體等進行周邊涼亭、廁所、地磚、樹木等修繕。他說，由於當地三峽人認為鳶山銅鐘不會響，變成啞巴鐘，影響三峽風水，但會響也擔心深夜敲擊吵到周邊民眾，曾考慮將銅鐘吊起再將周邊挖水池阻隔等方案，但目前尚未決定。