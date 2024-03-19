啞巴鐘影響三峽風水？ 新北鳶山銅鐘重響尚無望
新北市三峽知名鳶山登山步道，海拔321公尺高處設有一鳶山銅鐘，為1985年時三峽鎮長為慶祝光復台灣號召民眾捐款設置，但12公噸重的銅鐘在921大地震震落，為保安全銅鐘從此被架起而非吊起，變成「啞巴鐘」，居民認為啞巴鐘影響三峽風水，區長施玉祥說，由於土地為私人地，目前尚無動工將銅鐘吊起的計畫。
1985年台灣光復40年，時任三峽鎮長張秀豐號召民眾籌資199萬7100元打造12噸重的銅鐘，吊至於視野可眺望桃園及台北盆地的鳶山山上，銅鐘敲響聲音響徹整個三峽鎮。但1999年台灣921地震將銅鐘震落，為保安全銅鐘從此從底部架起，銅鐘因此變成啞巴鐘。
中埔里長翁聖濰年初進行鳶山銅鐘環境環境改善工程，透過獅子會團體等進行周邊涼亭、廁所、地磚、樹木等修繕。他說，由於當地三峽人認為鳶山銅鐘不會響，變成啞巴鐘，影響三峽風水，但會響也擔心深夜敲擊吵到周邊民眾，曾考慮將銅鐘吊起再將周邊挖水池阻隔等方案，但目前尚未決定。
三峽區長施玉祥則表示，鳶山銅鐘土地為私人土地，當時是地主捐地給鎮公所興建銅鐘，但要在土地上施工還需要經過地主同意，而目前尚未有重新將銅鐘吊起的計畫。三峽居民林小姐則認為，一座銅鐘不會響只能看總是很奇怪，以現今科技用鋼構吊起、設定允許敲擊時間，相信可重振鳶山銅鐘的歷史價值也避免深夜影響居民。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言