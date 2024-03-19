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搶鐵飯碗！北水處招考新員工月薪上看55K 錄取率1成

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北水處表示，這次的招考類科，包括土木工程、機電工程、企業管理及資訊處理等職員共20名，以及土木類技術士（含身心障礙類別）共16名，總名額正取共36名、備取共45名。 圖／北水處提供
北水處表示，這次的招考類科，包括土木工程、機電工程、企業管理及資訊處理等職員共20名，以及土木類技術士（含身心障礙類別）共16名，總名額正取共36名、備取共45名。 圖／北水處提供

被視為「鐵飯碗」的台北自來水事業處今年度將於4月27日舉辦新進職員（工）甄試筆試、5月18日辦理口試，職缺總名額將正取36名、備取45名，月薪上看55K，統計近2年北水處職員平均錄取率約10.5％、技術士平均錄取率約36.2％。

北水處表示，這次的招考類科，包括土木工程、機電工程、企業管理及資訊處理等職員共20名，以及土木類技術士（含身心障礙類別）共16名，總名額正取共36名、備取共45名。 

依照113年支薪標準，新進四級工程師月薪約5萬5595元（試用期6個月，期滿成績合格正式進用），新進助理工程（管理）師及一級工程（業務）員月薪約4萬5955元（試用期6個月，期滿成績合格正式進用），新進技術士月薪約3萬2080元（試用期3個月，期滿成績合格正式僱用），待遇福利除月薪外，另有績效獎金、考核獎金與其他公營事業保有的相關福利。

 北水處表示，為方便考生準備，甄試最新消息、各類科歷屆試題，已放置於官網資訊公開項下之「新進人員甄試專區」，如有相關問題，請於上班時間電洽北水處人事室(02)8733-6501或24小時客服專線(02)8733-5678。

北水處表示，這次的招考類科，包括土木工程、機電工程、企業管理及資訊處理等職員共20名，以及土木類技術士（含身心障礙類別）共16名，總名額正取共36名、備取共45名。 圖／北水處提供
北水處表示，這次的招考類科，包括土木工程、機電工程、企業管理及資訊處理等職員共20名，以及土木類技術士（含身心障礙類別）共16名，總名額正取共36名、備取共45名。 圖／北水處提供

月薪 求職 職缺

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