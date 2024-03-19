機退2.0 今年設536處機車彎

為洗刷行人地獄標籤，北市交通局去年起實施「機車退出人行道2.0」，取消人行道上的機車格，改以機車彎取代，還給行人空間。去年總計施做414處機車彎，面積約3964平方公尺、工程經費3364萬元；今年預計施做11條主要幹道、536處機車停車彎。

新工處說，去年度施作完成民權東西路、中山南北路、敦化南路、仁愛路和羅斯福路等5條主要幹道，還有北投、福安、瑠公、長安國中、及敦化國小5校和聯醫和平院區周邊挖設機車停車彎工程，共計414處機車停車彎。

依照交通局持續辦理計畫，後續預計將施作承德路、基隆路、和平東西路、復興南北路、松江路、南京東西路、光復南路、建國南北路、新生南路、忠孝東路5段及中正路等11條主要幹道的機車停車彎工程，預計挖設536處、面積約4350平方公尺，工程經費約3700萬元。

維護科長羅馨宜說，近年中央修正機車停車格規定「應優先採停車彎型式設置」，市府將原畫設於人行道上的機車格改挖設至與路面齊平，讓機車直接改經由道路駛入停車，無須再駛上人行道，除確保行人通行安全，也可防止人行道磚面遭機車輾壓，導致鬆動破損等。

至於在車流量大及最外側車道較窄路段，則會視現場條件設計為斜向停車格，增加機車停放及行駛的方便及安全性。