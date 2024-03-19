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藍議員參選區黨部主委 資格不符掀波

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
國民黨新北市議員呂家愷欲參選樹林區黨部主委，卻被告知因黨籍不在樹林不具資格。圖／取自呂家愷臉書
國民黨新北市議員呂家愷欲參選樹林區黨部主委，卻被告知因黨籍不在樹林不具資格。圖／取自呂家愷臉書

國民黨新北市29區黨部正陸續改選主委，市議員呂家愷欲參選樹林區黨部主委，卻被告知因黨籍不在樹林而無資格。呂氣憤表示，早將黨籍遷到樹林，不知為何被偷遷到鶯歌；國民黨新北市黨部主委黃志雄說明，呂的黨籍現在確實在鶯歌，會先受理登記，後續再釐清黨籍與資格情況。

民進黨預計今年5月舉行地方黨部主委改選，被視為派系布局指標一戰，國民黨沒有要改選市黨部主委，但也將於3月底前完成區黨主委改選。各區正處理改選作業，不少年輕民代表達意願，卻出現零星爭議。

呂家愷表示，他想登記參選樹林區黨部主委，盼有機會承擔更大責任，卻被告知資格不符；他批評，如果是為了延續地方家族勢力，或為個人利益要來技術性勸退，請他們也要能理解年輕人願意付出的抱負與決心。

呂說明，被告知黨籍在鶯歌區，不能參選樹林區黨部主委，相當錯愕、傻眼，明明早就將黨籍遷到樹林，也早在樹林區黨部當副主委，黨籍不知道被誰改回鶯歌區。他說，議員選區就是在土樹三鶯，服務範圍也在樹林，怎會有不符資格的情況？

呂質疑，如此方式是故意要將他「搓掉」，很不民主，不解黨部為何如此封閉？應該要透過公平競爭，哪怕是協商都好。

黃志雄說，呂目前黨籍在鶯歌，不知為何會有遷來遷去情況，將先接受登記，但黨籍與資格還要釐清，「這很單純，就是照制度走」。

黨務人士透露，樹林區黨部現任主委顏志成兩屆任滿，因此需要改選。除呂家愷，還有樹林區東昇里長詹麒叡有意爭取。

呂家愷 國民黨

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