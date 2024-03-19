年增5億 林口南勢國中工程費惹議 新工處：市場需求

新北市林口南勢國中去年底動工，預計明年8月第一階段完工後招生，因多次流標，預算從12億餘萬元暴增到17億餘萬元，議員黃淑君質疑，短短1年經費暴增，代表工務局對市場行情毫無概念。新工處表示，當時案件底定是在2020年，後續經過市場訪商，也將周邊縣市類似案件納入評估，費用才會增加，明年第一階段完工目標不變。

林口區人口破13萬人，國中需求增加，市府規畫南勢國中，利用都市計畫分配到的3.47公頃土地，分三階段打造興建9棟地下1層、地上5層校舍，打造36間普通教室、6間資源班教室、28間專科教室及圖書館等，預計2025年8月先招收7年級學生，後續再完成體育館、操場與社福設施。

案件招標過程命運多舛，歷經2次流標，經費從12億暴增到17億，去年決標。黃淑君指出，該預算從12億暴增到17億，與市府其他案件相比確有異常，質疑新工處規畫時未拿捏好市場行情。

新工處長王益翔表示，該案是在2020年即成案，根據當時行情匡列12億5000餘萬元，案件進行過程中，有搭配訪商，近期桃園、新北案件每坪造價落在17.76萬元，才會有預算調整，符合法令規定。

另外黃淑君也質疑，許多學校重建會搭配共構地下停車場，南勢國中只開挖地下1層，效應有限。王益翔解釋，探勘時，發現地底有混雜營建廢棄物，加上周邊需求較少才沒有深挖。王強調，南勢國中建設進度不變，明年8月會完成第一階段，並依照期程陸續完工。