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斯洛伐克駐台代表訪黃偉哲 討論藝術文化合作方向

中央社／ 台南18日電

斯洛伐克經濟文化辦事處駐台代表霍布諾（Bruno Hromy）今天到台南市政府拜會市長黃偉哲，提出希望安排斯國年輕藝術家來台南駐村與展出等方案，討論雙方未來可能合作方向。

黃偉哲在會談中表示，台南是台灣的第一個城市，也是文化、美食之都，更是台灣半導體中心，台南科學園區年產值已經是台灣3個科學園區中最多。

黃偉哲提到，2024年是台南400週年，也是歷史重要里程碑，希望讓更多人瞭解台南這個美麗城市，接下來將舉辦許多重要活動，包括台灣設計展、台灣文博會、南瀛國際民俗藝術節、台南國際音樂節、台南藝術節等，都是藝術文化方面重大盛事，歡迎斯洛伐克表演團體能到台南參與。

霍布諾提到，今天是他第2次造訪台南，上次為12年前在台大交換研究時，與韓國籍同學一起到台南旅遊，當時留下很美好印象，此次來訪有3個任務，包含希望推薦台南與斯洛伐克城市締盟、強化台斯高等教育方面合作、以及希望安排斯國年輕藝術家到台南駐村與展出。

黃偉哲說，對這3項提案樂觀其成，盼未來有機會能促成雙邊多元交流，市府文化局也會與斯洛伐克建立聯繫對口，而今年10月的南瀛國際民俗藝術節，也希望能邀請斯國表演團體演出。

台南市政府提供資料指出，斯洛伐克特色產業為葡萄酒、汽車製造、礦泉水等，全境擁有180座古堡，斯洛伐克經濟文化辦事處於2003年9月1日設立，2023年慶祝在台設立辦事處滿20週年，台斯兩國在近年交流日益密切，霍布諾於去年8月就任，12年前曾在台灣大學學習中文半年。

台南 斯洛伐克 黃偉哲

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