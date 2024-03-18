汐止42里要拼環境認證五星 區公所輔導盼全壘打

由新北市政府環保局舉辦的里環境認證，去年汐止區共有27個里參加，全都拿到了五星級認證，而今年又要開始報名了，根據統計共有42個里要參加環境認證，其中有6個里是第一次報名，所以，今(18)日汐止區公所也召開說明會討論規則，希望今年能夠再度五星全壘打。

汐止區公所主秘陳堅榮表示，今年度113年的里環境認證，汐止區總共有42個里參加，希望能拿210顆星，公所站在輔導的立場，會協助各里環境認證，每個里都能拿到五星。

崇德里長蘇宏杰說，崇德里已經參加里環境認證連續三屆都拿到五星，今年也會報名參加，認為參加評比可以讓鄰里環境變的更好、越做越進步，而今年有一些新的作為跟觀念加進來，覺得這是一件很好的事情。

有要繼續力拼五星級的，不過，這中間也有好幾個里，今年都是頭一次報名參加，所以，汐止區公所也召開環境認證計畫說明會，除了說明新規定，也聽聽各里的看法，其中像是忠孝、橫科、長青等新加入的里長就希望公所、清潔隊能夠協助輔導。

里環境認證分好幾個項目要評，包括環境綠化、公廁清新、循環資源等等，當天里長、公所、清潔隊一起討論，如何配合與注意事項，希望儘全力輔導，讓汐止區今年能夠再度五星全壘打。