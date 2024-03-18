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民眾指新北公車WiFi現華為介面 交通局清查無相關設備
有民眾爆料反映新北市公車WiFi出現華為頁面，新北市交通局要求公車業者全面清查，今天派員複查各公車車上WiFi列表清冊，15家公車業者所屬2468輛公車WiFi皆無使用華為設備。
交通局運輸管理科科長林詩欽表示，公車業者為提升服務品質，於2017年9月12日起在公車上自行建置WiFi免費提供乘客使用，交通局隨後依行政院公文，要求公車業者建置資通訊產品含軟體、硬體及服務，不得使用大陸廠牌，業者亦早已陸續更正。
交通局今發函各公車業者重申新北市轄公車車內WiFi設備勿採用行政院所規範禁用的大陸廠牌，並派員清查各公車車上WiFi列表清冊，如有誤用其他大陸廠牌，立即暫停使用並限期改善更換，逾期未予改正者，一律納入年度評鑑處理。
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