快訊

成功高中校長遴選2人報名 「她」出線成百年來首位女校長

去年六都十大交易熱區 北市全軍覆沒、桃園這兩區登買氣王

遭爆對銀行行員耍大牌 董至成發出正式聲明澄清

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新店人口增車多回堵 新北警允疏導擬設科技執法

中央社／ 新北18日電
新北市新店區今下午召開行動治理座談，里長們針對教育資源、道路修繕、增設停車空間、水利問題等議題深入討論。聯合報記者／李成蔭 攝影
新北市新店區今下午召開行動治理座談，里長們針對教育資源、道路修繕、增設停車空間、水利問題等議題深入討論。聯合報記者／李成蔭 攝影

新北市新店區成為人口移入熱區，交通問題浮上檯面，里長反映央北重劃區車多加上交通違規導致回堵。新北警方說，將加強巡邏，執行「快速到位」疏導，研議裝設科技執法設備。

新店區公所行動治理座談今天下午舉行，新北市長侯友宜出席，有里長提出上述反映。

針對央北重劃區附近車多且有多起交通違規，導致車流回堵，警察局承諾每月分析違規停車的熱時、熱區，並據此規劃聯合稽查勤務，請交通警察大隊督同新店分局加強巡邏，遇回堵等情形就進行「快速到位」疏導，並研議沿線裝設科技執法設備，以維持交通順暢。

會中也有多名里長提出人行空間改善意見，包括中正路行人空間規劃。市府說，經養工處與交通局辦理會勘，評估中正路既有道路寬度路側空間充足，可拓寬人行道，因此將研議提報中央補助，辦理整體人行道改善；而大坪林捷運生活圈也預計在今年3月底前進行友善步行計畫，檢討路口調整可行性。

針對里長關心污水接管進度，新北市政府水利局說，德安里、青潭里等屬新店地區污水下水第2期第7標工程範圍，預計今年底發包。另外，復興里污水工程則已請設計單位評估水理特性，將復興里工業區民宅生活污水納入新店第2期修正實施計畫爭取補助，待中央核定後，納入新店2期第6標，預計明年底發包。

至於瑠公圳整治，市府說，除了將有機會排除障礙的未納戶納入新店2期7標，進行接管可行性評估，區公所也將加強清淤頻率，環保局、市場處也會協助加強設置移動式監視器，及勸導附近攤商加裝油脂分離器。

新北市府表示，近年持續興辦社會住宅，已完成央北等4處共1152戶，目前則有民安、斯馨等214戶興建中，規劃中則有十四張B單元整體開發區及都更多元取得約1375戶。

民政局表示，新店區自108年行動治理座談會以來，各里長提案反映共計291件，至今已解除列管268件，執行達成率92%，市府團隊將繼續傾聽里長與基層意見，解決市民問題。

人行道 塞車 新北 污水

延伸閱讀

當場扣牌還須強制治療酒癮 新北警強力取締酒駕大降3成

新店人口移入交通問題 侯友宜承諾配套疏導車流、強化路網

新店工人墜水泥攪拌機 新北市勞檢處勒令停工改善

踩空墜水泥攪拌機 新北工人受困1.5公尺深泥漿送醫亡

相關新聞

民眾指新北公車WiFi現華為介面 交通局清查無相關設備

有民眾爆料反映新北市公車WiFi出現華為頁面，新北市交通局要求公車業者全面清查，今天派員複查各公車車上WiFi列表清冊，...

新店人口增車多回堵 新北警允疏導擬設科技執法

新北市新店區成為人口移入熱區，交通問題浮上檯面，里長反映央北重劃區車多加上交通違規導致回堵。新北警方說，將加強巡邏，執行...

新店人口移入交通問題 侯友宜承諾配套疏導車流、強化路網

新北市新店區今下午開行動治理座談，里長們針對教育資源、道路修繕、增設停車空間、水利問題等議題深入討論，新增建設吸引人口移...

1年暴增5億？林口南勢國中工程費遭質疑 新工處：市場需求

新北市林口南勢國中去年底動工，預計明年8月第一階段完工後開始招生，但當初因多次流標，預算從12億餘萬元暴增到17億餘萬元...

屢鬧血荒...企業募「熱血」 盧秀燕力挺：盼1萬袋達標

台灣捐血率烈全球前段班，但全台一天需7千袋血液，血庫屢鬧「血荒」；有基金會今在中市府舉行「捐血嘉年華」，鼓勵民眾一起「捐...

北市「機退2.0」不中斷 今年要設置536處機車停車彎

為洗刷行人地獄標籤，北市交通局去年起實施「機車退出人行道2.0」，取消人行道上的機車格，改以機車彎取代，還給行人空間。去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。