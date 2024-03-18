新店人口移入交通問題 侯友宜承諾配套疏導車流、強化路網

新北市新店區今下午開行動治理座談，里長們針對教育資源、道路修繕、增設停車空間、水利問題等議題深入討論，新增建設吸引人口移入帶來的交通問題較受矚目。相關局處回應，會規畫多處友善人行計畫；市長侯友宜也承諾會協同警政及民政單位，快速疏導車流等配套，讓路網更完整。

侯友宜今赴新店召開行動治理座談，並發給里長們新春福袋，不少里長與他熱情問候，給他加油。他表示，新店近年隨寶高智慧園區、社宅陸續完工、百貨商場進駐，成許多青年遷入首選，現期也有十四張、碧潭大橋北側、安坑輕軌K8站周邊地區等區段徵收。

水利局表示，德安里、青潭里等屬新店地區汙水下水第二期第7標工程範圍預計今年底發包；復興里汙水工程則已請設計單位評估水理特性，將復興里工業區民宅生活汙水納入新店第二期修正實施計畫爭取補助，待中央核定後，納入新店第二期第6標，預計明年底發包。也將整治瑠公圳，跨局處加強移動式監視器設置及勸導附近攤商加裝油脂分離器，多管齊下解決問題。

養工處也會同交通局辦理會勘，評估中正路既有道路寬度路側空間充足，可將人行道拓寬；大坪林捷運生活圈也預計在今年3月底前施作友善步行計畫，檢討路口調整的可行性。

央北重劃區附近的交通違規導致回堵情形，警察局也承諾，每月分析違規停車之熱時、熱區，據以規劃聯合稽查勤務，請交通警察大隊督同新店分局加強該路段巡邏，遇有回堵等情即「快速到位」疏導，並研議沿線裝設科技執法設備。

會上也提到住宅情況，已完成央北等4處1152戶，民安、斯馨等214戶興建中，規畫中則有十四張B單元整體開發區及都更多元取得約1375戶，預計提供更多住宅單元供市民選擇。

民政局表示，新店區自2019年行動治理座談會以來，各里長提案反映共計291件，至今已解除列管268件，執行達成率92%。