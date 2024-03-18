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林口南勢國中工程費1年暴增5億遭質疑 新工處：市場需求

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
林口南勢國中完工模擬圖。圖／新北市工務局提供
林口南勢國中完工模擬圖。圖／新北市工務局提供

新北市林口南勢國中去年底動工，預計明年8月第一階段完工後開始招生，但當初因多次流標，預算從12億餘萬元暴增到17億餘萬元，議員黃淑君質疑，短短一年經費暴增這麼多，不是有弊案，就是工務局對市場行情毫無概念。新工處表示，當初案件底定是在2020年，後續經過市場訪商，並與周邊縣市類似案件納入評估，費用才會增加，明年第一階段完工目標不變。

林口區人口破13萬人，國中需求大幅度增加，新北市府規畫南勢國中，利用都市計畫分配到的3.47公頃土地，分三階段打造興建9棟地下1層、地上5層的校舍，完工後可提供普通教室36間、資源班教室6間、專科教室28間，及圖書館等，預計2025年8月先招收7年級學生，後續再完成體育館、操場與社福設施。

不過案件招標過程命運多舛，歷經兩次流標，經費從12億元暴增到17億，才在去年決標，由於議員質疑採購過程相關委員會設置，還有經費增長速度與其他標案相比有異常，要求市府赴議會專案報告。

黃淑君指出，一個案子預算從12億暴增到17億只在一年前，與市府其他案件相比確實有異常情形，質疑新工處當初在規畫時無法預估當時的市場行情。

新工處長王益翔表示，當初案件是在2020年左右甚至是更早之前成案，是根據當初的行情匡列12億5000餘萬元，但案件進行中，根據市場訪商，還有近期桃園、新北等地區案件，每坪造價約落在17.76萬元，才會有預算上調整，絕對符合法令規定。

另外黃淑君也質疑，許多學校重建都會搭配共構地下停車場，但南勢國中卻只開挖地下一層，王益翔解釋，主要是當初在探勘時，發現地底有混雜營建廢棄物，加上周邊需求較少，才會沒有繼續深挖，目前地底營建廢棄物也都會先篩選過後，才會送台北港填海造陸，也會增加相關建設成本。

王益翔強調，南勢國中建設進度不變，明年8月會完成第一階段，並依照期程陸續完工。

新北市林口區南勢國中去年底動工，預計明年完成第一階段招收七年級學生。本報資料照片
新北市林口區南勢國中去年底動工，預計明年完成第一階段招收七年級學生。本報資料照片

廢棄物 教室

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