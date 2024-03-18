孕育更多黃仁勳！ 蔣萬安宣布打造「區區有STEAM先鋒學校」

為推動跨領域全人教育，台北市長蔣萬安上任後推動「STEAM」跨學科教育，今天正式成立全國首創的「北市STEAM及新科技發展辦公室」。蔣上午出席辦公室揭牌，宣布北市未來3年將投注2.5億元，打造每一行政區有一所STEAM認證先鋒學校，並且3年內國中小、高中都有STEAM種子師資，協助各校發展STEAM及新科技課程，「為台灣打造更多黃仁勳、蘇姿丰、李開復等頂尖人才」。

STEAM教育是由科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）、數學（Mathematics）五個科目組合的「跨學科教育」，除要培養孩子科學、工程等數理邏輯思維，更要培養藝術美感，結合理性與感性。

蔣萬安今天上午出席位於中山女高的STEAM及新科技發展辦公室揭牌時也透露，最近大寶得立跟班上同學組成研究機器人團隊，他發現現在的孩子真的很厲害，從小就自學寫程式，背後思考能力已超過很多大人想像，做出來的機器人可以透過聲控拍手，結合科技有更多的創意。

蔣說，今天成立專責辦公室之後，台北市會在113學年度、明年6月前，推動一區一STEAM認證先鋒學校，將對這領域有興趣、有專長的孩子們集合，接受專業訓練，相信絕對可以培養出更多世界級頂尖人才。

北市教育局科長陳秉熙表示，目前台北市有七大STEAM製造中心、及一處3A中心，過去的STEAM教育比較著重工程、科技、美術等，不過接下來會聚焦讓學生解決生活問題，讓科技融入生活，例如都會大樓鳥擊、或鳥類會在冷氣壓縮機上築巢，透過STEAM由學生跨領域去思考解決生活問題。

陳秉熙說，辦公室未來重要的任務，就是訂定國中小、高中的教學誌，並且鎖定SGDs永續發展主題訂定三大主題，包括水資源、糧食危機等主題，並由STEAM中心輔導區內學校推廣課程，學校透過彈性課堂讓學生有專題式學習，以學生為中心，發現生活問題並找出作法，讓學生不僅是上課，還可以培養孩子觀察生活周遭，並活用學科去解決問題。

以目前七大STEAM中心推動的課程為例，就有國小高年級學生透過STEAM課程，研發出一組「程控黑熊泡茶機」，學生透過理解泡茶原理及調整茶湯濃淡的關鍵因素，透過機器設定程式，調整參數由機器泡出好茶品質。

蔣萬安說，這個STEAM及新科技辦公室的亮點：除了是跨國小國中到高中職的K12學程，讓孩子不同階段能跨領域學習；也會推動跨國際間交流，希望能打開孩子視野，走入國際。

蔣說，AI人才培育絕對是未來必須要走的趨勢 ，包括現在大家熟悉NVIDIA（輝達）的共同創辦人暨執行長黃仁勳、AMD的總裁蘇姿丰 Lisa Su、李開復現在也成立了一個AI公司。他們都是台灣的孩子，到國外有了無限的發展，所以北市府會一直反思，從小培育更多優秀人才。