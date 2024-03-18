蘆洲關懷據點串連商家、機構 打造失智友善社區

推估台灣2025就要進入超高齡社會，台灣65歲以上長者每12人就有1位失智，新北市社團法人台灣新希望社區關懷協會結合蘆洲8大社區關懷協會，除邀請更多民眾認識失智症，加入關懷失智長者行列，更納入里辦公處、議員服務處、商家、藥局、派出所，預計年底前在蘆洲募得150處友善機構與商家，推廣「看問留撥」概念，遇見疑似失智長者，雞婆一點上前關心，撥一通電話，為失智長者找到回家的路。

今天8大社區關懷協會與教會團體齊聚蘆洲永平市民活動中心，馬偕醫院也派出社區醫學團隊，除提供健康諮詢與健檢服務，也舉辦認識失智症講座，讓更多人認識失智症，進而了解預防與及早治療的重要；還有警察局、衛生局與社會局提供相關諮詢，也有失智長者指紋建檔服務。

台灣新希望社區關懷協會長期在蘆洲關懷長者，執行長呂建德表示，經台灣失智症協會過去20年的倡議與政府、民間單位長期努立，台灣社會對失智並不陌生，但如何落實到在地老化、營造失智友善社區，仍有一段需要努力的距離。

呂建德說，失智友善社區是一個接納失智者、減少失智症汙名化的友善環境，在失智友善社區中，失智者及其照顧者能瞭解自己的權益並肯定自身的能力，獲得支持性服務及促進社會參與。

呂建德說，過去舉辦相關講座，但參加者多都是長期關心失智的夥伴，怎麼安全網擴大，就須讓更多民眾與商家一起加入，前年底他們先在蘆洲得仁里與鷺江里試辦募集失智友善機構與商家，也舉辦爺孫同樂會，讓世代交流。

呂建德表示，友善機構與商家可以是一間小吃店，也可以是派出所、藥局，或是里辦公處、議員服務處，希望據點成員能夠成為失智長者守護網的一塊，遇到疑似失智長者，「看問留撥」，看到失智長者，可以先觀察，再多問一句，把長者留下來後，撥打派出所或是相關單位協助，幫他們找到回家的路。

呂建德說，失智友善商家與機構成員，只需要經過1小時左右教育訓練，簽署文件後，社區就會協助提報衛福部，成為友善機構與商家一員，希望今年能達到150處。

淡水馬偕醫務部部長詹欣隆表示，新北市有超過400萬人口，全國平均2025年長者會超過20％，蘆洲地區雖然目前長者比例僅13％相對年輕，但增加速度卻達1.5％到1.8%，比平均的1％多出許多，失智症的事前預防與及早治療刻不容緩。