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先拆都更4同意戶 林口眷村旁居民跳腳：其他戶恐跟著倒

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
林口麗林二段63筆土地包含干城二村共1萬多坪現正都更，居民3月初發現業者未通知來拆屋頂，氣得跳腳。圖／擷取自陳明義臉書
林口麗林二段63筆土地包含干城二村共1萬多坪現正都更，居民3月初發現業者未通知來拆屋頂，氣得跳腳。圖／擷取自陳明義臉書

林口麗林二段63筆土地包含干城二村共1萬多坪現正都更，外溢在眷村旁有20戶尚未拆除。由於國防部已將土地標售給民間企業都更，其中4戶已同意都更，不料居民3月初發現業者未通知來拆屋頂，氣得跳腳，認為雖然是拆同意戶的屋頂，但眷村房屋多緊鄰連棟，難保拆了一戶其他跟著不穩。

林口麗林二段干城二村緊鄰林口國民運動中心，位於林口精華區，附近還有新建案，包括元智醫學院陸續興建中。因立院2006年通過眷村改建條例，國防部陸續將林口干城二村的住戶遷至五股陸光新村定居，2014年拆除地上物，準備都更的1萬多坪的土地，現況多為空地。

由於當初眷村人口增加，有部分民眾民國52年陸續外溢至鄰近市有地上自建住宅，現有20戶居於此。後續內政部擬定該區透過都更做土地開發，經國防部標售給天聯資產擔任實施者，預計興建6棟地上19至21樓、地下3樓，約2000戶的住商大樓，截至今年初開了2次公聽會，會中有住戶提出優先承購土地或異地安置問題，已有4戶同意拆遷。

中湖里長陳國珍說，該區靠近運動中心的精華區，目前這塊街廓都尚未整理，未來都更後環境會更好，不過居民3月初發現業者未通知就來拆房屋，雖然拆除的是同意戶，但眷村早期興建都是連棟的，包括水、電管線也是，憂心只拆一間，其他50幾年的老房也跟著倒塌，氣得跳腳。

議員陳明義說，公部門應站在住戶權益上考量，雖然這些住戶沒有土地所有權，但過去幾十年向市府繳租金、房屋稅，業者應向所有住戶談完補償房市再拆除。但現在補償條件都還沒談好，住在這裡幾十年的老人家該如何是好，並質疑業者拆除同意戶逼其他住戶同意條件。

新北市都更處表示，這些住戶屬於占用戶，依法實施者需跟占用戶談妥安置事宜，可換取都更獎勵讓占用戶分回一部分房產；工務局表示，現場業者欲拆除的建築物為市有地非合法建築物，無須申請拆除執照；實施者則在都更計畫中提出，占用戶面積達471坪以現地安置住戶，實際分回房產由權利變換計畫內容為準，會妥予溝通協調。

林口麗林二段63筆土地包含干城二村共1萬多坪現正都更，外溢在眷村旁有20戶尚未拆除。記者劉懿萱／攝影
林口麗林二段63筆土地包含干城二村共1萬多坪現正都更，外溢在眷村旁有20戶尚未拆除。記者劉懿萱／攝影
林口麗林二段63筆土地包含干城二村共1萬多坪現正都更，外溢在眷村旁有20戶尚未拆除。記者劉懿萱／攝影
林口麗林二段63筆土地包含干城二村共1萬多坪現正都更，外溢在眷村旁有20戶尚未拆除。記者劉懿萱／攝影
林口麗林二段63筆土地包含干城二村共1萬多坪現正都更，外溢在眷村旁有20戶尚未拆除。記者劉懿萱／攝影
林口麗林二段63筆土地包含干城二村共1萬多坪現正都更，外溢在眷村旁有20戶尚未拆除。記者劉懿萱／攝影

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