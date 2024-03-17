先拆都更4同意戶 林口眷村旁居民跳腳：其他戶恐跟著倒

林口麗林二段63筆土地包含干城二村共1萬多坪現正都更，外溢在眷村旁有20戶尚未拆除。由於國防部已將土地標售給民間企業都更，其中4戶已同意都更，不料居民3月初發現業者未通知來拆屋頂，氣得跳腳，認為雖然是拆同意戶的屋頂，但眷村房屋多緊鄰連棟，難保拆了一戶其他跟著不穩。

林口麗林二段干城二村緊鄰林口國民運動中心，位於林口精華區，附近還有新建案，包括元智醫學院陸續興建中。因立院2006年通過眷村改建條例，國防部陸續將林口干城二村的住戶遷至五股陸光新村定居，2014年拆除地上物，準備都更的1萬多坪的土地，現況多為空地。

由於當初眷村人口增加，有部分民眾民國52年陸續外溢至鄰近市有地上自建住宅，現有20戶居於此。後續內政部擬定該區透過都更做土地開發，經國防部標售給天聯資產擔任實施者，預計興建6棟地上19至21樓、地下3樓，約2000戶的住商大樓，截至今年初開了2次公聽會，會中有住戶提出優先承購土地或異地安置問題，已有4戶同意拆遷。

中湖里長陳國珍說，該區靠近運動中心的精華區，目前這塊街廓都尚未整理，未來都更後環境會更好，不過居民3月初發現業者未通知就來拆房屋，雖然拆除的是同意戶，但眷村早期興建都是連棟的，包括水、電管線也是，憂心只拆一間，其他50幾年的老房也跟著倒塌，氣得跳腳。

議員陳明義說，公部門應站在住戶權益上考量，雖然這些住戶沒有土地所有權，但過去幾十年向市府繳租金、房屋稅，業者應向所有住戶談完補償房市再拆除。但現在補償條件都還沒談好，住在這裡幾十年的老人家該如何是好，並質疑業者拆除同意戶逼其他住戶同意條件。