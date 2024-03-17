重劃區新房需注意能否處理汙水 新北幾區拚招標及完工

新北溪南溪北都會區持續發展，部分重劃區卻還沒有完成汙水接管，如新北土城暫緩重劃區、蘆洲南港子重劃區等，讓居民感到不便。新北水利局強調，都分別招標與施工中，拚盡快完成；民代建議，像現在規畫蘆南蘆北重劃區，要及早布好汙水管線，建築一落成即能接管。

新北各區重劃區持續引發討論，民眾不只討論周遭生活機能，住家本身相關配置也是重點，像板橋及土城近期持續補足汙水接管範圍，不過其中近期熱門的土城暫緩重劃區卻還未沒有完成接管作業，引發居民討論。

該區居民指出，重劃區理當要什麼都是新的，相關基礎建設也要有，結果住了新房子，現在卻仍舊還要自請水肥車抽水肥，相當不便，希望能盡快做好，之前有看到工程招標，但四個月過去還沒看到標出，相當擔心。

新北市議員林金結說，確實有接到民眾反應幾個大樓都沒有接管，是當初沒有外管可以接上，不過前當初有相關基金作為工程經費，目前已經在第二次招標中，居民都希望能盡快標出及施工。

新北水利局表示，土城暫緩重劃區汙水接管工程目前已經完成設計，正辦理招標程序當中，主要是過去該區未納入土城汙水下水道計畫範圍，後來已經納入，並於前年爭取「土城區暫緩發展區及附近地區市地重劃區盈餘款」補助1.69億當經費，目前正招標中。截至2月底，土城地區接管率為63.12%，接管戶數59807戶；預估至2026年底土城可再接管近2萬戶，接管率破82%

另外，蘆洲南港子重劃區也正施作汙水接管中，水利局表示，目前已完成區內管線檢視，正進行區內管線修繕及用戶接管工程中，預計今年年底可以完工。