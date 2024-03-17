單親父罹癌扛家計 新北社會局媒合民間救援19萬元

蘆洲一位從事保全工作的李姓單親爸爸，罹患大腸癌末期，但為照顧中風父親及未成年女兒，需兼三份差事養家，中華單親家庭互助協會得知李爸爸情況，提報新北市府，新北市社會局轉介圓融行善團和一竹慈善會協助，日前將各界捐助的善款19萬元送到李爸爸家裡救急，讓李爸爸相當感動。

李爸爸的妻子在女兒4歲時離家，照顧一家老小都由李爸爸一扛起，女兒目前就讀高中，為貼補家用，也半工半讀，李某的苦難並未減少，他不僅曾經罹患口腔癌，現在更是大腸癌末期，雖然有保全工作，仍要兼三份差，才能顧一家溫飽。

經過通報，市府緊急媒合民間資源協助，社會局副局長許秀能、圓融行善團長許誥、一竹慈善會理事長許品和中華單親家庭互助協會理事長潘承揚、秘書長王玉玲等人，日前將善款送到李爸爸蘆洲住處。

收到善款當天，李爸爸剛從醫院化療返家，相當虛弱，見到社會各界善心協助，他感動落淚表示，自知不久人世，但擔心身後中風的父親及年邁的母親無人奉養，眼中滿是憂愁。

尤其生病期間，李爸爸向姊姊借貸10萬元，但姊姊本身也是單親育有一女，一人身兼3份工作養家，為節省開銷，幾乎所有家人都住在一起。

圓融行善團長許誥表示，捐助的17萬元，是由會員以每人一千元採一加一的方式快速媒合；一竹慈善會理事長許品說，捐助的2萬元由該會急難救助金名下撥付。

許秀能除攜帶實物銀行生活物資外，並交代隨行的蘆洲社福中心督導陳家崋後續幫案家申請各項社會福利，包含低收生活補助、租屋補助、醫療補助等，助李家度過難關。