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新北公車WiFi疑用華為介面 交通局：若屬實將更換

中央社／ 新北17日電

網友質疑新北市公車提供的免費WiFi登入畫面竟使用華為介面，擔憂有資安問題。新北市交通局今天表示，已請客運業者清查，若發現相關設備，將配合更換。

網友16日晚間在Threads發表文章，表示新北市公車的「New Taipei Bus WiFi」登入畫面為華為介面，質疑有資安疑慮，也有網友提醒要留意個資及銀行帳號遭竊。

新北市政府交通局運輸管理科長林詩欽接受中央社記者電訪時表示，昨天已請轄內15家客運業者清查，業者均回報沒有使用華為設備。

林詩欽說，新北市境內有2500輛公車，明天會再請業者逐步清查，業者表示若發現相關設備，將配合更換；此外，由於車輛數目多，民眾可提供有華為登入介面的公車路線或車牌給交通局，以便處理。

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