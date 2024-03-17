有線電視用戶減 新北廣電基金縮水 議員憂淪文化沙漠

網路串流平台近年崛起，有線電視用戶卻逐年遞減，新北市議員鄭宇恩指出，新北廣電基金收入主要來自有線電視業者營業額，訂戶減少，今年度基金收入也大幅度縮水13％，基金除用來協助有線電視業者提升品質，更是新北市紀錄片重要補助經費來源，若按此趨勢基金歸0，新北恐淪文化沙漠；她更建議，新北該比照北市、桃園舉辦電影節，才能為新北影視產業加值與帶動相關產業發展。

新北市新聞局長張愛晶表示，新聞局全力協助有線電視業者多角化經營，包括數位加值、數位敘事，與相關深度報導等，提升品質吸引更多收視戶，並輔導提供各項數位應用服務，例如居家照護、社區安全監控、寬頻網路等服務。電影節部分，新北推動新北紀錄片月已邁入第13年，每座城市都有自己的定位，市府除參與國際影展，也透過異業結盟與航空公司合作，讓更多國人與國際旅客能欣賞到新北市的紀錄片。

新北市廣電基金收入來源，主要由有線電視業者每年提撥1％營業額給國家通訊傳播委員會（NCC），再由NCC撥補給地方政府，以新北市為例，有線電視用戶有逐年遞減情形，2022年有線電視訂閱戶有97萬戶，2023只剩93萬戶，戶數減少近4％。

新北市議員鄭宇恩就發現，今年度新北市廣電基金收入從上年度的2553萬元，只剩下2207萬，減少346萬餘元，收入大減13％左右。

鄭宇恩認為，有線電視這幾年受到網路時代、OTT平台影響，用戶數屢創新低，以2023年第四季，全國總訂戶數已經降至451萬6586戶，普及率48.88%再創新低；廣電基金收入大減，市府為收支平衡，將「提升公用頻道節目品質」計畫自上年度的800萬，縮減為570萬，而在「優良影片製作及展覽」計畫，也就是新北市紀錄片補助費用，自上年度的836萬，縮減為733萬。

鄭宇恩說，節目品質與訂閱數息息相關，但遭縮減幅度最大的，竟然是提升公用頻道節目品質計畫，質疑此舉會使廣播電視產業的前景更加雪上加霜？台北市電影節每年辦得有聲有色，新北卻沒有相關活動，如何帶動新北影視產業？

張愛晶指出，市府全力協助業者多角化經營，協助業者在新科技崛起趨勢，製作更多優質內容與深度報導，委員也會建議業者在商業經營上，提供相關具體建議，希望獲得廣大閱聽眾的青睞。

「每座城市都有其定位」張愛晶說，新北市長期耕耘紀錄片領域，每年都會舉辦紀錄片月，除每周六晚間9時在公用頻道CH3播放外，也與長榮航空異業結盟，舉辦天際影展，除了台灣民眾，國際旅客也能欣賞新北市紀錄片。

張愛晶也說，新聞局全力投入協拍工作，包括斯卡羅、青春18x2等，都有在新北拍攝的場景，也推出影視朝聖之路，盤點知名影視作品場景推出旅遊路線，全力打造影視友善城市。

「要讓有線電視好，要有公平競爭條件」台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚指出，有線電視在法令限制下，包括分級、字幕、廣告都有重重限制，有線電視光更動節目就是一項工程，加上每3年一次的換照，大幅度增加有線電視業者經營成本。

賴祥蔚說，台灣有線電視業者長期處於穩定狀態，大家指望NCC能夠協助產業發展，但影視文化卻又是文化部主管，與其有線電視營收由中央分配給地方使用，只能用來舉辦課程、活動，不如由中央統籌，製作精良能行銷國際的作品，或是結合網路、虛擬、AI等技術，都是可行。

世新大學校長陳清河則說，目前有線電視業者因重重法規限制，在收視部分營收確實大幅降低，不過網路寬頻部分，還有其得天獨厚的條件，短期內營收不會有大幅度影響；他認為，基金收入應從上位政策思考，有線電視營收1％交給中央後，由NCC以4、3、3比例分配，地方40%、30％給NCC、30%給公共電視，提高地方分配比例才是根本的解決之道。

陳清河也認為，新北廣電基金在新北紀錄片、校園廣告人等，給予許多實質性的補助與鼓勵，「已做得比其他縣市還要好」，新北廣電基金長期累積有超過8000萬元的額度，短期內應不會受到影響。