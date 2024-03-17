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有線電視用戶減 新北廣電基金縮水 議員憂淪文化沙漠

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員鄭宇恩發現新北廣電基金收入與補助影視產業經費也減少，擔憂新北成為文化沙漠。記者葉德正／攝影
新北市議員鄭宇恩發現新北廣電基金收入與補助影視產業經費也減少，擔憂新北成為文化沙漠。記者葉德正／攝影

網路串流平台近年崛起，有線電視用戶卻逐年遞減，新北市議員鄭宇恩指出，新北廣電基金收入主要來自有線電視業者營業額，訂戶減少，今年度基金收入也大幅度縮水13％，基金除用來協助有線電視業者提升品質，更是新北市紀錄片重要補助經費來源，若按此趨勢基金歸0，新北恐淪文化沙漠；她更建議，新北該比照北市、桃園舉辦電影節，才能為新北影視產業加值與帶動相關產業發展。

新北市新聞局長張愛晶表示，新聞局全力協助有線電視業者多角化經營，包括數位加值、數位敘事，與相關深度報導等，提升品質吸引更多收視戶，並輔導提供各項數位應用服務，例如居家照護、社區安全監控、寬頻網路等服務。電影節部分，新北推動新北紀錄片月已邁入第13年，每座城市都有自己的定位，市府除參與國際影展，也透過異業結盟與航空公司合作，讓更多國人與國際旅客能欣賞到新北市的紀錄片。

新北市廣電基金收入來源，主要由有線電視業者每年提撥1％營業額給國家通訊傳播委員會（NCC），再由NCC撥補給地方政府，以新北市為例，有線電視用戶有逐年遞減情形，2022年有線電視訂閱戶有97萬戶，2023只剩93萬戶，戶數減少近4％。

新北市議員鄭宇恩就發現，今年度新北市廣電基金收入從上年度的2553萬元，只剩下2207萬，減少346萬餘元，收入大減13％左右。

鄭宇恩認為，有線電視這幾年受到網路時代、OTT平台影響，用戶數屢創新低，以2023年第四季，全國總訂戶數已經降至451萬6586戶，普及率48.88%再創新低；廣電基金收入大減，市府為收支平衡，將「提升公用頻道節目品質」計畫自上年度的800萬，縮減為570萬，而在「優良影片製作及展覽」計畫，也就是新北市紀錄片補助費用，自上年度的836萬，縮減為733萬。

鄭宇恩說，節目品質與訂閱數息息相關，但遭縮減幅度最大的，竟然是提升公用頻道節目品質計畫，質疑此舉會使廣播電視產業的前景更加雪上加霜？台北市電影節每年辦得有聲有色，新北卻沒有相關活動，如何帶動新北影視產業？

張愛晶指出，市府全力協助業者多角化經營，協助業者在新科技崛起趨勢，製作更多優質內容與深度報導，委員也會建議業者在商業經營上，提供相關具體建議，希望獲得廣大閱聽眾的青睞。

「每座城市都有其定位」張愛晶說，新北市長期耕耘紀錄片領域，每年都會舉辦紀錄片月，除每周六晚間9時在公用頻道CH3播放外，也與長榮航空異業結盟，舉辦天際影展，除了台灣民眾，國際旅客也能欣賞新北市紀錄片。

張愛晶也說，新聞局全力投入協拍工作，包括斯卡羅、青春18x2等，都有在新北拍攝的場景，也推出影視朝聖之路，盤點知名影視作品場景推出旅遊路線，全力打造影視友善城市。

「要讓有線電視好，要有公平競爭條件」台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚指出，有線電視在法令限制下，包括分級、字幕、廣告都有重重限制，有線電視光更動節目就是一項工程，加上每3年一次的換照，大幅度增加有線電視業者經營成本。

賴祥蔚說，台灣有線電視業者長期處於穩定狀態，大家指望NCC能夠協助產業發展，但影視文化卻又是文化部主管，與其有線電視營收由中央分配給地方使用，只能用來舉辦課程、活動，不如由中央統籌，製作精良能行銷國際的作品，或是結合網路、虛擬、AI等技術，都是可行。

世新大學校長陳清河則說，目前有線電視業者因重重法規限制，在收視部分營收確實大幅降低，不過網路寬頻部分，還有其得天獨厚的條件，短期內營收不會有大幅度影響；他認為，基金收入應從上位政策思考，有線電視營收1％交給中央後，由NCC以4、3、3比例分配，地方40%、30％給NCC、30%給公共電視，提高地方分配比例才是根本的解決之道。

陳清河也認為，新北廣電基金在新北紀錄片、校園廣告人等，給予許多實質性的補助與鼓勵，「已做得比其他縣市還要好」，新北廣電基金長期累積有超過8000萬元的額度，短期內應不會受到影響。

紀錄片 網路

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