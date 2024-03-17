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萬金石馬拉松開跑 逾萬跑者壯觀人龍蜿蜒山海美景

中央社／ 新北17日電

萬金石馬拉松今天在新北市長侯友宜鳴槍下起跑，總數1萬1000名跑者在萬里翡翠灣依分組向前奔跑，沿著山海美景蜿蜒前進，形成壯觀人龍。

侯友宜表示，萬金石馬拉松已經是他每年3月固定會出席的活動，18年來從不間斷，從銅標籤、銀標籤到現在成為全台首場世界田徑總會金標籤認證賽事，很開心可以用運動跟大家交流。

他表示，感謝每年大批警消、醫護、志工、在地加油團及工作人員，因為大家付出，才能成就這場金標賽事，讓世界看見新北。

新北市政府體育局表示，本屆賽事邀請來自衣索比亞、肯亞、南非等國12名國際菁英好手來台，共計26國、334名外籍選手，超過1萬1000名選手參加。

體育局表示，萬金石馬拉松持續與選手共同落實環境永續作為，如賽前於新北市境內辦理主題淨街與淨灘活動，並持續與富邦金控合作響應Run for Green，提供完賽選手種樹服務，共同為環境盡一份心力。

標籤 馬拉松

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