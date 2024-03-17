汐止查獲工地排廢水 最高罰600萬元

新北市環保局前天查獲汐止區橫科路附近的一處營建工地，將作業廢水排入溪流，染白大坑溪，依水汙染防治法告發，最高可處600萬元以下罰鍰。

環保局前天接獲民眾陳情，汐止區橫科路52巷旁建商排放泥水染白大坑溪，前往查處發現該工地由中國建築經理股份有限公司起造，探井作業人員將地面的逕流廢水抽至鑽孔機使用，所產生的泥砂廢水未經沉砂池沉澱處理，直接排入大坑溪。

環保局表示，該工地產生的廢水，未依計畫內容規定，先經過沉砂池妥善處理後再排放，違反水汙染防治法第18條規定。工地張姓主任坦承疏失，表示施工時未留意廢水排放狀況，非常抱歉，已將廢水導入沉砂池中處理。

另稽查員沿路巡查時，另又發現一旁自助洗車場未妥善處理泡沫汙水，直接排放至水溝造成汙染。

環保局對洗車場依違反廢棄物清理法告發，將通知洗車場負責人到案說明，採取適當的防護措施，保護河川水質。